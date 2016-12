Ichino: "Pronto a candidarmi in lista-Monti"

foto Ap/Lapresse 22:23 - "Sono pronto a collaborare per il successo" di una lista Monti e anche a guidarla, in Lombardia, "se mi verrà chiesto". Lo rende noto Pietro Ichino. Il giuslavorista, eletto al Senato con il Partito democratico, si dice pronto a candidarsi in Lombardia per la lista unitaria a Palazzo Madama. - "Sono pronto a collaborare per il successo" di una lista Monti e anche a guidarla, in Lombardia, "se mi verrà chiesto". Lo rende noto Pietro Ichino. Il giuslavorista, eletto al Senato con il Partito democratico, si dice pronto a candidarsi in Lombardia per la lista unitaria a Palazzo Madama.

"Qui in Lombardia, come in tutte le altre regioni, c'è fame e sete di una formazione politica che si collochi in modo netto a sostegno della strategia europea dell'Italia avviata in quest'ultimo anno; e si sta formando una lista che è espressione di tutta quella grande parte della società civile che da un lato rifiuta il populismo antieuropeo di Berlusconi, dall'altro vede le contraddizioni del Pd su questo terreno, e invece vuole cogliere la grande occasione della crisi per allineare l'Italia ai migliori standard europei e fare dell'Italia una protagonista della costruzione della nuova Europa. Sono pronto - dice Ichino - a collaborare per il successo di questa lista, e anche a guidarla se mi verrà chiesto".



Montezemolo: "Agenda Monti è nostra"

Intanto, Luca Cordero di Montezemolo rivendica la paternità dell'Agenda Monti. "L'agenda Monti coincide con quella di Italia Futura", afferma l'imprenditore. "Tutti i temi toccati da Monti sono esattamente gli stessi punti toccati in questi anni da Italia Futura", ribadisce. "Non è pensabile che le stesse persone che hanno contribuito in ruoli diversi a portare il Paese a questo livello possano essere i protagonisti del futuro", aggiunge, alludendo alla candidatura di Silvio Berlusconi.



Frattini: "Governo Monti? Grande apprezzamento, sosterrò Agenda Italia"

Tra gli endorsement a Monti dalle file del Pdl spunta Franco Frattini. "Esprimo grande apprezzamento per l'attività ed i risultati del governo Monti - scrive Frattini in un post sul suo blog - riforme che sono servite innanzitutto all'Italia ed il cui cammino è stato intrapreso nell'interesse del Paese e con una leale collaborazione di un ampio spettro di forze politiche - tra cui il Pdl - e non certamente perché ce l'ha chiesto l'Europa. Resto certo che il premier Monti sarà sicuro protagonista della scena istituzionale anche in futuro".