Berlusconi: "Monti in campo sarebbe immorale"

Berlusconi da Giletti 18:48 - "Se Monti scendesse in campo sarebbe immorale". Lo ha detto il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, in conferenza stampa a palazzo Grazioli. "Per chi è stato onorato di ricevere l'onorificenza di senatore a vita, dopo il tempo del governo dei tecnici che gli è servito anche da palcoscenico, utilizzare questa carica sopra le parti per essere invece protagonista del contrasto elettorale credo che sarebbe immorale", ha ribadito.

"Già la democrazia ha subito vulnus, non credo proprio che ancora possa aversi sospensione della democrazia con intervento di forze non scelte da cittadini", ha aggiunto nella conferenza stampa trasmessa in diretta da TgCom24, commentando l'ipotesi di una discesa in campo di Monti in politica, dopo che il premier ha detto di essere disposto a una premiership, ma senza candidarsi al Parlamento.



Imu, "troveremo i soldi con tabacchi, alcolici e gioco"

"Non era possibile abolire neppure l'Ici ma noi l'abbiamo fatto. La stessa cosa la faremo sull'Imu perché la casa è sacra", ha affermato da Silvio Berlusconi a Tgcom24, commentando la conferenza stampa odierna di Mario Monti. "L'Imu comporta tre miliardi di euro di introiti per le amministrazioni locali. Abbiamo pronto un disegno di legge che trova questi soldi in cinque direzioni: giochi, lotterie,tabacchi, alcolici e la birra. Quindi con altre tassazioni molto meno incidenti sulla vita delle famiglie riusciremo ad abrogare l'Imu. La dichiarazione di Monti è facilmente smentibile".