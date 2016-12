foto Ansa

18:15

- "In tre anni, con i mezzi contro e senza soldi, oggi siamo la seconda forza politica del Paese e forse, la prima". Lo ha detto Beppe Grillo parlando a Pescara, dinanzi a diverse centinaia di persone in una piazza centrale del capoluogo adriatico. "Non voglio guardare i sondaggi perché non ci credo. Schifani e altri politici hanno detto che bisogna fare una legge per fermare Grillo che rischia di arrivare all'80%", ha aggiunto.