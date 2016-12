Grillo: "Hanno paura di noi, cambiano le regole Monti? Era lo spread, sarà presto dimenticato"

- Per Beppe Grillo, "la politica ha paura, per questo hanno accorciato i tempi per la raccolta delle firme. Siamo diventati il primo partito della Sicilia e dopo avremmo preso il Molise, poi saremmo arrivati alla Lombardia e a Roma". Il leader del M5s ha poi consigliato i suoi candidati: "Non ce l'ho con le interviste, ma preparatele bene. Usate la televisione, ma lasciate stare i talk show perché sono trappole".

A Foggia per sostenere la campagna di raccolta firme del M5s, Beppe Grillo accusa ancora una volta la politica di "concorrenza sleale" verso i 5 stelle e avverte: "Se ci tagliano fuori è pericoloso per loro, perché c'è già il 50% che non va a votare, se togliamo il MoVimento che sono 6 milioni e non vanno a votare, cosa fanno un governo con il 25-30%?".

"Monti? Era lui lo spread. Sarà presto dimenticato"

Nella giornata di commiato dalla presidenza del consiglio, Grillo non risparmia Mario Monti, da tempo al centro delle sue invettive col nome di "Rigor Montis". A proposito di una nuova investitura del professore, il commento del comico genovese è sferzante: "Non c'è più il campo, cosa scende? Non ha più niente. Monti non c'è più. Fra tre giorni non sapremo neanche chi è, cosa ha fatto. Si è perfino sfiduciato da solo, non l'ha sfiduciato nessuno".

Grillo non è tenero nemmeno sull'agenda Monti, il programma di riforme auspicato dall'ex premier per la prossima legislatura: "Monti ci ha lasciato il patto di stabilità, dicendo che, qualsiasi governo avrà questo piano economico-finanziario per 25 anni. E allora, che cosa andiamo a votare a fare? Noi abbiamo un programma. Siamo delle persone diverse e non mi va di farmi eleggere e fare quello che hanno detto loro. Ho il diritto, se verrò eletto, di andare lì e attuare il nostro programma".

"Questa legge di Stabilità non si capisce, ti fa andare in analisi"

"La legge di stabilità toglie soldi alla sanità, all'università e alla scuola, ed è una legge che, se non la capisci, ti fa chiudere un'azienda e tu non sai perché. Io ho provato a leggerla con il mio avvocato e adesso il mio avvocato è in analisi. Qualsiasi cosa noi non capiamo ci ritorna indietro, vivono di queste cose, non ci fanno capire. Tolgono 400 milioni di euro all'università, tagliano la sanità di altri 100 milioni però trovano 2 miliardi e due per la Tav, non tagliano le armi, non tagliano gli F35".

"Berlusconi morirà con la sua televisione"

Grillo non si preoccupa del ritorno in campo di Berlusconi, anzi lo attacca a muso duro: "lì che smanetta in tutte le televisioni, è un poveraccio, è un uomo che non riesce ad invecchiare, ha dei capelli - dice ancora il comico genovese - che sembrano un visone marcio in testa, sembra un cofano della Volkswagen, ma è già morto, morirà con la sua televisione".

"Ingroia? Lo stimo, ma fa la foglia di fico"

''Il magistrato Ingroia è la persona più stimabile di questo mondo, ma sta facendo la foglia di fico perchè dietro di lui ci sono gli arancioni che approfittano della sua immagine meravigliosa. Se Ingroia farà il suo movimento potremmo fare delle battaglie insieme, ne sarei molto felice".