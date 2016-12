Bersani: "Preservare il lavoro di Monti"

"Lo abbiamo sostenuto con lealtà e coerenza anche nei momenti e nelle condizioni più difficili. Non abbiamo ragione di pentircene. Tuttavia la crisi c'è ancora e anzi è davanti alla sua fase socialmente più acuta. Forse è questo quello che è mancato di più nelle parole, pur apprezzabili, del presidente del Consiglio. Adesso bisogna preservare quel che si è fatto di buono e fare quello che non si è fatto fin qui", ha ribadito Bersani.



Alfano: "Preclusa ogni collaborazione"

Dopo quanto detto da Monti alla conferenza stampa, il segretario del Pdl Angelino Alfano ha spiegato che ritiene "preclusa ogni ipotesi di collaborazione". "L'agenda Monti - ha sottolineato - è per ora puramente virtuale".



Maroni: "Monti come i falsoni della Dc"

"Monti: non mi candido, ma forse sì. Ha imparato da Casini e dai democristiani più falsoni della prima Repubblica". Così il leader della Lega Nord, Roberto Maroni, commenta su Twitter le parole del premier. "Monti: 'Per favore non toccatemi l'Imu'. Monti difende la tassa più odiata e la sua scelta di mettere le mani nelle tasche degli italiani".



Capezzone: "Da Monti comizio pro Imu"

"Da Mario Monti è venuto un assurdo comizio pro-Imu e un inaccettabile livore anti-Pdl. Gli italiani che stanno ancora pagando le sue tasse lo giudicheranno. Il sostegno al Pdl e a Silvio Berlusconi sono l'unica carta per contrastare una vera e propria oppressione fiscale, che accomuna Monti e la sinistra di Bersani". Lo dichiara Daniele Capezzone portavoce del Pdl.



Vendola: "Basta con il rigore a senso unico"

"Il rigore che abbiamo visto porre in essere in questi ultimi anni, in continuità dal governo Berlusconi al governo Monti, e' un rigore a senso unico. Un rigore che colpisce duramente i ceti popolari, che fa smottare il ceto medio, che rischia di aprire una vera e propria crepa nella nostra coesione sociale, che rischia di smontare pezzi pregiati del welfare del nostro Paese". Il leader di Sel commenta così la conferenza stampa di Monti.



Card. Bagnasco: "Metodo innovativo e proposte concrete"

Il cardinale Angelo Bagnasco vede positivamente l'Agenda Monti. Il presidente della Cei, in un'intervista al Giornale radio Rai, che andrà in onda domani mattina, parla di una "strada offerta alla riflessione seria e onesta di tutti", di "un metodo innovativo", di "proposte concrete" con le quali tutti, politici e cittadini potranno misurarsi. Rispetto della persona, della vita e della famiglia sono per Bagnasco punti irrinunciabili per ogni premier.