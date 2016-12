foto Ap/Lapresse

- "Nell'agenda Monti c'è molto pink e molto green". Lo ha detto Mario Monti in un passaggio dedicato ai temi ambientali che saranno ben presenti, ha assicurato, nella sua agenda. Poco prima aveva parlato della necessità di valorizzare il ruolo delle donne: "Per la crescita, per l'equità, per lo sviluppo della società - aveva infatti spiegato il premier - ci vuole un salto di qualità nel modo in cui vediamo la donna nella società italiana".