12:38

- "Non servono discese in campo. Anche se dovessi farla non lo direi mai: lo trovo orrendo. Semmai salirei in politica, serve una politica di alto livello". Lo dice il premier Mario Monti, durante la conferenza stampa di fine anno. "A chi si dirà convinto delle mie proposte darò sostegno, ed eventualmente mi assumerò responsabilità in Parlamento" ha quindi concluso il Professore.