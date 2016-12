foto Ansa

12:33

- "La nostra agenda non è indirizzata al centro, non a destra e non a sinistra: è modestamente un'agenda erga omnes, chiunque trova titolo di interesse la consideri". Lo ha detto Mario Monti durante la conferenza stampa di fine anno. "Non mi schiero con nessuno personalmente, vorrei che i partiti si schierassero sulle idee" ha quindi concluso il premier.