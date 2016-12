foto Tgcom24

09:00

- "Torno al mio lavoro di avvocato e di professore. Non potrei mai chiedere alle persone del mio staff uno sforzo ulteriore. Ho spremuto tante energie dai miei collaboratori perché sapevo che avevamo poco tempo per fare tante cose. Ma adesso basta". Lo dice il ministro della Giustizia Paola Severino la quale tuttavia auspica per il prossimo governo l'intervento di "persone per bene, tecniche e preparate".