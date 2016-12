Monti:premier? Sì ma a mie condizioni

13:30 "Bersani premier più che credibile"

Pierluigi Bersani è "un più che legittimo candidato premier di una coalizione". Lo ha detto Mario Monti precisando che "in questo stadio" lui, al contrario, non è candidato premier di "alcuna coalizione".

13:24 "Non sono super partes ma extra partes"

"Io un leaderino?... Credo che personalmente non farei strettamente niente ma se c'è qualcosa da fare per cambiare la cultura del paese è ovvio che ci sono ma senza convenienze personali". Ha detto Mario Monti. "Tra persone di valore e soprendenti, e mi riferisco a Berlusconi, tutto può accadere". Così Monti risponde a chi gli chiede cosa farebbe se Silvio Berlusconi gli rivolgesse di nuovo l'invito di guidare i moderati. "Non mi sono mai ritenuto - ha sottolineato - super partes, ma extra partes. 'Sbigottimento' mi sembra un termine tecnico per descrivere la sorpresa di fronte a questa oscillazione di giudizi. Questo non significa essere contro una parte politica, ho solo rilevato che una e non le altre due ci ha sostanzialmente tolto la fiducia".

13:17 "Berlusconi mai ascoltato in Europa"

"Per anni, purtroppo, abbiamo avuto un governo in seria, seria difficoltà a fare sentire la sua voce - dice Monti - e allora capisco che ci sia disappunto perché adesso le cose vanno diversamente". "Certo che se uno dice che per anni sono stato protagonista dei Consigli europei perché tutti mi guardavano per ascoltare la mia ultima parola è normale che gli italiani ci credano, non perché siano sprovveduti ma perché non hanno i racconti degli altri e tutti sanno - è la bacchettata del professore - che non è mai stato vero".

13:14 "Io vicino a Merkel? In Europa scoppiano a ridere"

"Quando ho detto in Europa che in Italia mi accusano di essere troppo vicino alla cancelliera Merkel sono scoppiati a ridere. Sono visto come uno dei pochi che si permette di articolare ragionamenti diversi dalla signora Merkel e a volte questo lascia traccia nelle decisioni. Adesso c'è anche un po' Hollande, prima Sarkozy zero". Lo ha detto il premier Mario Monti, sottolineando di non avere la stessa agenda della cancelliera tedesca: "Non è la stessa agenda - ha detto - anche perché Italia e Germania sono due Paesi diversi".

13:05 "Meno tasse è la strada giusta"

"La via maestra è quella della riduzione della spesa pubblica e credo che su quella via occorre andare molto risolutamente per consentire una riduzione della pressione fiscale da concentrare su imprese e lavoro".

13:01 "La mia agenda è pink e green"

"Nell'agenda Monti c'è molto 'pink' e molto 'green'". Lo ha detto Mario Monti in un passaggio dedicato ai temi ambientali che saranno ben presenti, ha assicurato, nella sua agenda. Poco prima aveva parlato della necessità di valorizzare il ruolo delle donne.

12:59 "Governare con Vendola? Lui ha detto no"

"La risposta l'ha data Vendola ieri quando ha chiesto a Bersani di prendere le distanze dall'agenda Monti". Così ha risposto il premier a chi gli chiedeva cosa pensasse di un'alleanza con Vendola. Monti ha aggiunto che a suo avviso il leader di Sel è un "conservatore" sui temi del lavoro.

12:50 "Conti correnti miei in Svizzera? Ridicolo"

"Temi di alta politica, vedo...". Mario Monti replica così al cronista del Fatto che gli chiede della casa di Grilli e delle 'pressioni' sulle scelte del presidente del Consiglio, tirando in ballo anche conti in Svizzera. Entrando nel merito, Monti conferma di avere avuto un chiarimento con il ministro dell'Economia. Secca la chiusa sui rumors a proposito di conti svizzeri: "E' una cosa che è stata ripresa solo sul vostro giornale, e la trovo ridicola".

12:49 "Dalla stampa intimidazioni e lusinghe"

"No". Così il premier Mario Monti, ha risposto a chi gli chiedeva se avesse ricevuto minacce da chi non vuole che si candidi alle elezioni. "Ho ricevuto - ha aggiunto - attraverso la stampa forme di leggera intimidazione e anche forme di leggera lusinga".

12:45 "Mai dire che una crisi è finita"

"Mai pronunciare finita una crisi. Esiste anche la scaramanzia finanziaria". Lo ha detto il premier Mario Monti.

12:42 "Disponibile a premiership, a certe condizioni"

"Se una o più forze politiche, con credibile adesione alla mia agenda, manifestasse il proposito di candidarmi a Presidente del Consiglio, valuterei la cosa. A nessuno si può impedire di fare questo e a nessuno diverso da me si può dare la decisione se io sarei disponibile o no. Verificate tante condizioni, sì. Il che è diverso da dare il nome ad altri". Lo ha detto Mario Monti rispondendo alla domanda se sia pronto a candidarsi premier.

12:36 "Non sarò candidato, sono senatore a vita"

"Non sarò candidato a un particolare collegio, anche dovessi muovermi nella direzione di un impegno politico, perché sono già senatore a vita". Lo ha detto il premier Mario Monti.

12:34 "Non ho simpatia per partiti personali"

"Non ho simpatia per i partiti personali o che lo sembrano". Lo dice il premier, Mario Monti, durante la conferenza stampa di fine anno rispondendo alla domanda sulla scheda come capo coalizione: "Mi interesserebbe molto di più che l'agenda Monti, e chiedo scusa se lì il mio nome ricorre, servisse a fare chiarezza e a unire gli sforzi: credo che se qualcuno vorrà richiamarsi a queste idee non mi sottrarrò dall'essere un punto di riferimento, ma la questione del nome mi sembra minore".

12:32 "A Napolitano ho detto: missione compiuta"

"Al capo dello Stato ho detto solo tre parole: missione compiuta presidente". Lo dice il premier Mario Monti per concludere la conferenza stampa di fine anno.

12:30 "Pronto a tornare se richiesto"

"Non servono discese in campo. Anche se dovessi farla non lo direi mai: lo trovo orrendo. Semmai salirei in politica, serve una politica di alto livello". Lo dice il premier Mario Monti, durante la conferenza stampa di fine anno. Sono "pronto a dare incoraggiamento e se richiesto anche guida".

Ultimo aggiornamento 13:30