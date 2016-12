foto Ansa

22:15

- La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, ha rinnovato il decreto per l'indizione delle elezioni nel Lazio convocando i comizi elettorali per il 24 e il 25 febbraio 2013 con l'election day. Nello stesso giorno si avranno quindi le consultazioni politiche e quelle per il rinnovo dei consigli regionali in Lombardia, Molise e Lazio.