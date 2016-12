Napolitano chiude le consultazioni-lampo e scioglie le Camere: si vota il 24 e 25 febbraio

Nel pomeriggio il Capo dello Stato Napolitano ha firmato il decreto di scioglimento delle Camere mettendo la parola "fine" alla XVI^ legislatura. Nessuno si aspettava un epilogo diverso, dopo che il copione era stato scritto in modo dettagliato nei giorni scorsi. "La strada era segnata", ha spiegato il Presidente affacciatosi nel corridoio di fronte al suo studio per rispondere alle domande dei giornalisti. "Al punto in cui si era arrivati - ha sottolineato Napolitano - non c'era altro da fare, perché non esisteva alcuno spazio per sviluppi parlamentari". E rinviare il governo alle Camere non avrebbe cambiato in alcun modo lo scenario.



Fissata la data delle elezioni

Da oggi si guarda al futuro, quindi, con la corsa verso le candidature che entra nel vivo. Il Consiglio dei ministri, che si è riunito nel pomeriggio, ha ufficialmente fissato la data delle elezioni che avranno luogo il 24 e 25 febbraio. La prima riunione delle Camere è stata convocata per il 15 marzo. A quel punto Napolitano, ancora al Quirinale per gli ultimi due mesi del suo mandato, darà l'incarico di formare il nuovo governo al vincitore delle elezioni. In serata la conferma anche sulla Regione Lazio che voterà nell'election day.



Attesa per la decisione di Monti

I riflettori restano però puntati su Mario Monti. Ormai niente può rinviare una sua presa di posizione circa il suo futuro politico e oggi il premier avrà una doppia occasione per fare chiarezza: la tradizionale conferenza stampa di fine anno, appositamente fatta slittare dopo lo scioglimento delle Camere, e subito dopo la trasmissione televisiva "In mezz'ora". Incontrando i ministri a Palazzo Chigi, Monti avrebbe detto di non aver ancora deciso: "Sto riflettendo, non ho detto né un sì né un no".



Il Pdl frena sulla candidatura: "Monti resti neutrale"

E se i centristi confidano in una sua scesa in campo, nonostante un certo pessimismo su un possibile ripensamento (spunta l'ipotesi di candidare Emma Marcegaglia), il Pdl nelle consultazioni con il Colle chiede che il premier resti "neutrale". Freddo anche il Pd, che si pronuncia per l'apertura di una nuova fase fatta di "politiche progressiste e riformiste".