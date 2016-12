foto Ap/Lapresse

20:56

- "Sto riflettendo: non ho detto nè un sì nè un no". Lo ha affermato il premier, Mario Monti, ai ministri a palazzo Chigi, a proposito di un suo impegno in politica, secondo quanto riferito da diverse fonti di governo. "Penso che Monti non ci stia ripensando, ma stia pensando" sul da farsi, ha dichiarato il ministro Andrea Riccardi, al Tg3. "Se scioglie la riserva? Anche se lo sapessi non lo direi, perché spetta a lui farlo", ha aggiunto Riccardi.