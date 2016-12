Berlusconi: Monti non sarà in campo

- Silvio Berlusconi non crede che Monti abbia interesse a mettersi in campo e, "da 'deus ex machina' quale è stato subito rappresentato dalla stampa italiana e straniera, a diventare uno dei tanti piccoli leader o leaderini protagonisti di questa politica". Lo ha detto il leader del Pdl a Studio Aperto. "I risultati del governo Monti, ha aggiunto Berlusconi, sono negativi: siamo in mezzo a una profonda recessione".

Il governo non ha fatto le riforme necessarie al Paese

"Non c'e niente da salvare" - ha poi aggiunto Berlusconi - "di quello che e' stato glorificato dalla grande stampa italiana ed europea inginocchiata davanti a questi tecnici. Il governo non ha fatto nessuna delle riforme importanti e indispensabili per il Paese, potendo usare a man bassa i decreti e avendo 50 fiducie dal parlamento che abbiamo votato anche se eravamo quasi sempre in disaccordo". Ma l'ex-premier non si ferma qui e sugli obiettivi mancati dal governo Monti aggiunge: "Non ha fatto la riforma dell'architettura istituzionale e dello Stato, non ha ridotto il numero dei parlamentari, non ha fatto la riforma della giustizia. Per quanto riguarda poi le tasse Berlusconi ha sottolineato come il governo dei tecnici abbia portato "disastri non da poco". "L'Italia - ha dichiarato il leader Pdl - e' il secondo Paese dopo la Francia per imposte sulla casa e c'e' stato un abbattimento del valore degli immobili".

Non disperdere il voto su Pier Ferdinando Casini e Gianfranco Fini

Per quanto riguarda infine le prossime elezioni politiche Berlusconi ha esortato i cittadini a non disperdere il voto su Pier Ferdinando Casini e Gianfranco Fini. "I piccoli partiti hanno tentato di avere Monti come punto di riferimento, ma dovranno farne a meno e sono disperati" ha affermato il cavaliere che, su queste formazioni politiche, ha poi aggiunto : "Hanno visto crollare i loro numeri nei sondaggi. Sembra che la gente si accorga di quello che hanno fatto fino a ora, hanno fatto i loro interessi e seguito ambizioni politiche dei loro piccoli leader Casini e Fini. Ora si propongono di dare una mano e salire sul carro di Bersani e Vendola se vincessero. Credo che gli italiani abbiano capito che se si vuole favorire la sinistra e' meglio dare il voto alla sinistra e non disperderlo in queste due entita' praticamente nulle".