20:17 Riccardi: "Monti non ci sta ripensando, sta pensando"

"Penso che Monti non ci stia ripensando, ma stia pensando" sul da farsi, ha dichiarato il ministro Andrea Riccardi, al Tg3. "Se scioglie la riserva? Anche se lo sapessi non lo direi, perché spetta a lui farlo", ha aggiunto Riccardi.

20:15 Monti: "Non ho detto né sì né no"

"Sto riflettendo: non ho detto nè un sì nè un no". Lo ha affermato il premier, Mario Monti, ai ministri a palazzo Chigi, a proposito di un suo impegno in politica, secondo quanto riferito da diverse fonti di governo.

18:57 Berlusconi: "Monti non ha interesse a essere leaderino"

Silvio Berlusconi non crede che Monti abbia interesse a mettersi in campo e, "da 'deus ex machina' quale è stato subito rappresentato dalla stampa italiana e straniera, a diventare uno dei tanti piccoli leader o leaderini protagonisti di questa politica". Lo ha detto il leader del Pdl a Studio Aperto.

18:21 Monti sale al Quirinale

Al termine della seduta dell'esecutivo, il presidente del Consiglio, Mario Monti, è salito al Quirinale.

18:13 Da Cdm ok a voto il 24-25 febbraio

Intanto il governo ha approvato il decreto che fissa la data delle elezioni politiche il 24-25 febbraio. Lo riporta una nota di Palazzo Chigi al termine della seduta del Consiglio dei ministri. Poco dopo, il testo è stato portato dal premier Mario Monti al presidente Giorgio Napolitano che lo ha controfirmato.

18:04 Vendola: "Monti sleale con Napolitano e maggioranza"

Il leader di Sel, Nichi Vendola, accusa Monti di "slealtà nei confronti di Napolitano e dei partiti che lo hanno sostenuto perché è sceso in campo. E non è significativo vedere se scende direttamente o indirettamente, è già sceso in campo", commenta al termine dell'assemblea nazionale del partito a Roma.

17:44 "Mio messaggio al Paese il 31/12"

Il Presidente della Repubblica ha ricordato la prassi per la quale il Capo dello Stato rivolge il messaggio al Paese a reti unificate il 31 dicembre, "un messaggio che è di augurio ma anche di riflessione su quanto accaduto e su cio che attende il Paese", ha aggiunto.

17:41 "Trasmetterò a Monti preoccupazioni Pdl"

"Ho preso nota di quella preoccupazione e la trasmetterò al presidente del Consiglio". Così il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha risposto a una domanda sulle preoccupazioni del Pdl per un impegno diretto in politica, e non più "super partes", di Mario Monti.

17:37 "Giudizio su Monti spetta ai partiti"

A chi gli chiedeva se il governo Monti si è basato oltre che sul rigore anche sull'equità, Giorgio Napolitano ha risposto: "Non do giudizi di questa natura, spetta alle forze politiche".

17:34 "Non c'era spazio per crisi parlamentare"

"Non esisteva alcuno spazio per sviluppi in sede parlamentare" della crisi, "perché davanti avevamo soltanto il tempo minimo indispensabile per approvare la legge di stabilità e ci avviavamo verso la data delle elezioni a metà febbraio", ha detto ancora Giorgio Napolitano.

17:25 Napolitano auspica una campagna elettorale "misurata"

"Spero che la campagna elettorale sia condotta con il massimo della misura e con lo spirito competitivo e costruttivo che la situazione esige". E' quanto auspicato dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

17:08 "Scioglimento Camere era strada segnata"

Ho appena firmato il decreto di sciglimento delle Camere, conclusione prevista e già segnata dai fatti", ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al termine delle consultazioni.

17:03 Napolitano scioglie le Camere

Al termine delle consultazioni con le forze politiche e con i presidenti dei due rami del Parlamento, il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha sciolto le Camere. Si chiude così ufficialmente la XVI° legislatura.

16:30 Anche Fini da Napolitano

Poco dopo il presidente del Senato, anche il presidente della Camera, Gianfranco Fini, è giunto al Quirinale per le consultazioni con il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

16:00 Schifani sale al Quirinale

Il presidente del Senato, Renato Schifani, è giunto al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nell'ambito delle consultazioni avviate questa mattina dal Capo dello Stato dopo le dimissioni di Mario Monti da presidente del Consiglio.

