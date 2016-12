Monti si è dimesso, via alle consultazioni

Dopo il sì definito alla legge di stabilità, arrivato poco dopo le 17.30, Monti ha preso parte a una breve riunione del Consiglio dei ministri, giusto il tempo di approvare definitivamente le regole sull'incandidabilità per le prossime elezioni e di confermare la sua intenzione di lasciare il campo. Poi il presidente del Consiglio è salito al Colle per un breve incontro con Giorgio Napolitano: pochi minuti per ribadire quello che era già stato scritto nei giorni scorsi. Quindi la telefonata ai presidenti di Camera e Senato, Fini e Schifani, per informarli delle dimissioni.



Approvati gli ultimi provvedimenti

L'ultima giornata di Monti da premier ha visto il Parlamento in un rush finale per l'approvazione degli ultimi provvedimenti rimasti in sospeso. Oltre la legge di stabilità, la riforma della professione forense, e una miriade di leggine elettoralistiche che hanno trovato la strada libera grazie al clima da "rompete le righe" che si respirava a Montecitorio e Palazzo Madama.



Tutto rimandato per il decreto "taglia-firme"

Non ce l'ha fatta a superare il traguardo, invece, il decreto che riduce le firme per la presentazione delle liste elettorali, arenatosi per l'opposizione della Lega. Schifani, che per questo si è detto "amareggiato", ha annunciato che "si muoverà in un confronto con il governo affinché valuti l'ipotesi di fare un nuovo decreto in materia". Per procedere alla conversione del decreto, il presidente del Senato, quindi, ha convocato l'aula per il 28 dicembre.



Parola al Capo dello Stato

Ora tutto è nelle mani del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, costretto a rientrare in campo, seppure "a malincuore", come egli stesso ha voluto precisare. Sabato prenderanno il via le consultazioni al Quirinale con tutti i gruppi parlamentari e poi si procederà con lo scioglimento delle Camere per andare a votare il 24 febbraio.