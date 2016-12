foto Ap/Lapresse

21:23

- "Sono molto amareggiato e speravo che l'esito finale di questa legislatura non fosse così". Lo ha detto il presidente del Senato, Renato Schifani, parlando di quanto sta accadendo sul decreto sulla raccolta delle firme in aula al Senato. "La presidenza - ha aggiunto Schifani - si muoverà in un confronto con il governo affinché valuti l'ipotesi di fare un nuovo decreto in materia".