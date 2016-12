Monti e il rebus sulla sua candidatura

Finora Monti si è potuto trincerare dietro la necessità di portare a termine il compito tecnico affidatogli dal Quirinale. Ma da domani non sarà più così. L'opinione pubblica si aspetta che sciolga una volta per tutte il rebus. Il prendere tempo sa troppo di prima Repubblica.



Il problema è che il Professore non sa ancora come procedere: se candidarsi alla testa di una sua lista, con tutti i rischi connessi in caso di insuccesso, oppure accettare l'endorsement dei centristi pronti a mettere il suo nome e la sua agenda al centro del proprio programma elettorale. E sta diventando concreta l'ipotesi che Monti ci ripensi e non si candidi affatto.



I sondaggi infatti sono contraddittori. Da una parte segnalano una ripresa del gradimento del Professore (dal 33 al 38 per cento), dall'altra confermano che la maggioranza degli elettori pensa che Monti non dovrebbe candidarsi. Così il premier punta a uno show-down morbido: dapprima la presentazione di quanto è stato fatto in questo anno dal governo dei tecnici e poi ciò che rimane da fare.



Questa dovrebbe essere la parte cruciale del suo discorso: l'Italia, ha spiegato il premier, ha avuto un aumento di credibilità e di autorevolezza con riflessi imminenti sulla stessa crescita economica ma il presupposto è che l'azione riformatrice prosegua nella direzione di questi mesi.

QUEI 13 MESI "DIFFICILI E AFFASCINANTI" "Trovo simbolico forse, comunque a me molto gradito che questa mia visita qui per questa importante conferenza e queste mie parole siano con ogni probabilita' l'ultimo atto, le mie ultime parole prima di quelle di formale rassegnazione delle dimissioni nelle mani del Capo dello Stato. Quindi grazie per avermi permesso di concludere con voi questi difficili ma affascinanti 13 mesi". Queste le parole con cui, di fatto, l'ormai ex presidente del Consiglio Mario Monti si è congedato dal suo ruolo. L'occasione è stato l'intervento alla Farnesina alla nona conferenza degli ambasciatori.



Per il Professore è stata inevitabilmente l'occasione di un bilancio: "Ho apprezzato che la crescita sia stata intesa non soltanto in termini economici, ma anche di aumento dell'autorevolezza e credibilità dell'Italia nello scenario internazionale, fattori che si riverberano sul brand Italia con ricadute economiche importanti". Durante i 13 mesi di governo, ha poi sottolineato, "abbiamo reso il nostro paese più attraente e competitivo rispetto a nostri partner europei. Ho proposto all'estero l'immagine di una paese che ha la forza e la volontà di ripartire, di un paese ''esempio vincente'' seppure ''attore responsabile sulla scena internazionale''.



Uno sguardo anche all'Europa, alla politica sempre e comunque fortemente filo-continentale che il governo tecnico ha portato avanti: "Nell'attuale contesto globalizzato, e a maggior ragione in un contesto delicato come l'attuale, non c'è paese che possa decidere il suo destino da solo prescindendo dalla concertazione con gli altri". E sul tema della crisi il premier ha detto che "la situazione dell'Europa e dell'euro è notevolmente migliorata". Monti ha spiegato pero' che "la strada è ancora lunga ma i risultati cominciano a vedersi e permetteranno ai Paesi dell'Unione europea di diventare più solidi e più stabili".