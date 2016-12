foto Ansa

- Paola Severino si rammarica per la mancata approvazione del ddl che avrebbe istituito misure alternative al carcere. "E' un testo importante che ha una sua razionalità e l'ok sarebbe stata una pagina bellissima per concludere questa mia esperienza di governo", afferma il ministro della Giustizia al Senato. "Invece vado via con amarezza anche se vi ringrazio per il sostegno che ci avete sempre dato", conclude il Guardasigilli.