Terminato il Cdm, Mario Monti è salito al Colle e ha rassegnato le "dimissioni irrevocabili" nelle mani di Napolitano. Domani il Capo dello Stato avvierà le consultazioni. "Grazie di avermi permesso di concludere qui questi difficili, ma affascinanti 13 mesi", aveva detto il premier alla Farnesina. In mattinata aveva scherzato: "Un anno fa questo esecutivo era al varo, oggi invece, non per colpa della profezia Maya, dovremo terminare il ruolo".

22:49 Convocato Cdm, forse per un nuovo dl firme

Il Consiglio dei ministri è stato convocato per domani intorno alle 16. Lo riferiscono fonti di governo secondo le quali all'ordine del giorno ci potrebbe essere anche una nuova versione del dl taglia-firme.

22:10 Dl firme, Schifani convoca Senato il 28/12

"Non posso che riconvocare il Senato per procedere alla conversione di questo decreto". Lo ha detto il presidente del Senato, Renato Schifani, nel dibattito sul decreto firme. "Prendo atto - ha aggiunto - delle dichiarazioni della Lega e apprezzando le circostanze per cui il Senato non è in grado di garantire numero legale, tolgo la seduta e la aggiorno al 28 dicembre alle 15".

21:05 Dl firme, Schifani: "Sono amareggiato"

"Sono molto amareggiato e speravo che l'esito finale di questa legislatura non fosse così". Lo ha detto il presidente del Senato, Renato Schifani, parlando di quanto sta accadendo sul decreto sulla raccolta delle firme in aula al Senato. "La presidenza - ha aggiunto Schifani - si muoverà in un confronto con il governo affinché valuti l'ipotesi di fare un nuovo decreto in materia".

20:52 Berlusconi: speriamo mai più sospensione democrazia

"Oggi finisce l'esperienza del governo tecnico e speriamo non ci sia più una sospensione della democrazia come quella che abbiamo passato". Lo ha detto Silvio Berlusconi.

20:50 Berlusconi: "Non ho sentito Monti"

"Non ho sentito Mario Monti né oggi né dopo la riunione del Ppe in cui gli ho chiesto di essere il capo del rassemblement dei partiti di centrodestra". Lo ha detto Silvio Berlusconi dopo le dimissioni del premier.

19:57 Monti comunica dimissioni a Fini e Schifani

Mario Monti ha informato telefonicamente il presidente della Camera, Gianfranco Fini, e quello del Senato, Renato Schifani, delle sue dimissioni. La comunicazione delle dimissioni del premier ai presidenti delle Camere viene normalmente data di persona, tuttavia non mancano precedenti di tali comunicazioni affidate al telefono.

19:31 Monti si è dimesso

Mario Monti è salito al Quirinale e ha rassegnato le dimissioni nelle mani di Giorgio Napolitano. Il Capo dello Stato ha preso atto delle dimissioni ed ha invitato il governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Napolitano consulterà già domani i presidenti dei gruppi parlamentari.

19:11 Monti al Quirinale per le dimissioni

Il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha lasciato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi ed è giunto al Quirinale dove rassegnerà le dimissioni nelle mani del capo dello Stato, Giorgio Napolitano.

19:10 Liste pulite, Cdm dà ok definitivo

"Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva, dopo aver acquisito il parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti, il testo unico della normativa in materia di incandidabilità". Lo si legge nel comunicato diffuso al termine della riunione.

18:45 Iniziata la riunione del Cdm

E' iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. Fra i punti all'ordine del giorno il decreto legislativo sull'incandidabilità. Il premier Mario Monti, al termine della riunione, salirà al Quirinale per rassegnare le dimissioni.

18:37 Dl firme, Senato deserto: a rischio numero legale

Il "decreto firme" potrebbe subire un'ennesima battuta d'arresto. Al Senato, infatti, che dovrebbe dare il via libera definitivo al testo, è a rischio il numero legale. Al momento solo qualche senatore si aggira per un Palazzo Madama praticamente deserto. E la Lega, secondo quanto si apprende, vorrebbe chiedere subito la verifica del numero legale.

18:20 Elezioni, ok Camera a dl firme

La Camera ha approvato il "decreto firme" con 324 voti favorevoli, 37 astenuti e un voto contrario. Il testo, che passa ora all'esame del Senato, riduce a un quarto le firme necessarie per la presentazione delle liste elettorali e cancella la norma che esentava dalla raccolta delle firme i gruppi parlamentari già costituitisi nel corso della legislatura.

17:43 Camera approva ddl bilancio

La Camera ha approvato il ddl bilancio con 307 sì. La manovra è legge.

17:43 Camera: ok a ddl stabilità

Sì definitivo dell'Aula della Camera alla legge di stabilità. Il testo, su cui il governo ha incassato la fiducia a Montecitorio, è stato approvato con 309 sì, 55 no e 5 astenuti.

17:35 Monti: fare sforzo per valorizzare Italia

La promozione dell'Italia non deve avvenire solo attraverso "investimenti e esportazioni", ma attraverso "uno sforzo più ampio di valorizzazione di un Paese che ambisce ad avere un ruolo più attivo nel contesto europeo e globale". Lo ha detto il premier Mario Monti alla Farnesina. L'azione del governo in questo anno, che ha permesso al Paese di essere più "affidabile oltre che più competitivo e attraente" per gli investitori stranieri, "mi auguro possa continuare anche nella prossima legislatura". "Ho proposto all'estero l'immagine di una paese che ha la forza e la volontà di ripartire", di un paese "esempio vincente seppure attore responsabile sulla scena interanzionale".

Ultimo aggiornamento 22:49