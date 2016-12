Prezzo stracciato e maxi mutuo, i sospetti sulla casa del ministro dell'Economia Vittorio Grilli

Dopo l'appartamento del ministro Patroni Griffi (117mila euro per 110metri quadrati) con vista sul Colosseo, un altro ministro del governo Monti finisce sotto la lente per le sue operazioni immobiliari. Si tratta del titolare del dicastero di via XX settembre e del suo prestigioso appartamento di Roma.

Un immobile al piano terra di 310 metri quadri suddivisi in 14 vani: 7 camere, 4 bagni, cucina, giardino, cantina, due posti auto, acquistati per 1 milione e 65mila euro. Tradotto significa che nel 2004 il ministro ha speso meno di 3,500 euro al metro, in un momento in cui i prezzi di mercato in zona erano di 7,300 euro.

A mettere in difficoltà il ministro è l'agenzia di stampa Bloomberg: il mutuo ottenuto dal Monte dei Paschi di Siena per acquistare l'immobile è stato superiore al prezzo di acquisto di circa il 40 percento. Insomma è forte il sospetto che Grilli abbia dichiarato un valore inferiore nella compravendita per pagare meno tasse.

A vendere l'immobile al ministro, per altro, è Massimo Tosato, vice-presidente della società londinese Schroder, accusata di avere rapporti privilegiati con l'ex direttore del Tesoro. Dura la replica del ministro: "Nella migliore delle ipotesi si tratta di un pettegolezo infondato".