foto Tgcom24 10:12 - "I moderati, dal '48, sono la maggioranza, ma se qualcuno interviene e li divide comporta la vittoria della sinistra. Questo 'centrino' con Casini che sta avendo meno voti della Destra di Storace e questi partitini per Monti faranno vincere la sinistra". Così Silvio Berlusconi al Gr Parlamento. Poi la stoccata a Monti: "I tecnici si sono accucciati di fronte alle richieste della Ue, soprattutto dell'Unione Europea tedesca e del nord Europa". - "I moderati, dal '48, sono la maggioranza, ma se qualcuno interviene e li divide comporta la vittoria della sinistra. Questo 'centrino' con Casini che sta avendo meno voti della Destra di Storace e questi partitini per Monti faranno vincere la sinistra". Così Silvio Berlusconi al Gr Parlamento. Poi la stoccata a Monti: "I tecnici si sono accucciati di fronte alle richieste della Ue, soprattutto dell'Unione Europea tedesca e del nord Europa".

Tecnici accucciati di fronte a Ue

Questo "accucciarsi" dei tecnici di fronte alle richieste della Ue, secondo Berlusconi, che cita anche il giudizio di premi Nobel, "porta soltanto alla recessione".



Paese impoverito da Monti

Il fondatore del Pdl ha contestato la politica del governo Monti che a suo dire "ha portato ad un impoverimento del Paese senza considerare che una politica di massima pressione fiscale penalizza i consumi e di conseguenza le attività produttive e commerciali della nazione, deprimendo la ricchezza del Paese".



Il centrino di Casini rapisce voti ai moderati

Secondo Berlusconi, poi, si avrà un rapimento di voti da parte del centro formato dal "centrino di Casini e altri partitini" che non hanno nessuna possibilità di vincere le elezioni ma "rapiscono voti" ai moderati.



Governo non ha fatto riforme, Napolitano ha ragione

"In parte il presidente Napolitano (che aveva parlato di "legislatura sprecata" sul piano delle riforme) ha ragione. Con il governo dei tecnici c'era la possibilità di avere la maggioranza per approvare una riforma costituzionale che il governo dei tecnici non ha ritenuto di fare". Ha anche affermato Silvio Berlusconi. "C'era la possibilità in Parlamento di formare una grande maggioranza per fare le grandi riforme che sono necessarie a rendere l'Italia governabile, ma il governo non le ha fatte", ha spiegato Berlusconi.



Porcellum imperfetto, ma mancata riforma non è una gran perdita

"La legge elettorale" attuale "puo' essere imperfetta ma non mi sembra una grande perdita", ha anche sottolineato.



Via l'Imu

In caso di vittoria, Berlusconi ha annunciato che abolirà l'Imu sulla prima casa e avvierà una riforma della macchina amministrativa, dando grande spazio alle donne come nel suo ultimo governo".