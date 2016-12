Liste pulite, scontro in Parlamento

foto LaPresse Correlati Liste pulite, stop momentaneo 23:58 - Ancora guerra sui provvedimenti alle Camere. I partiti sono in disaccordo sui testi del governo che riguardano le liste pulite e le firme per la presentazione delle candidature. Per quanto riguarda il primo, la decisione del presidente della commissione Bilancio del Senato Antonio Azzolini (Pdl) di non dare il parere rischia di vanificare la delega al governo per vietare che si candidino condannati (a più di due anni di carcere). - Ancora guerra sui provvedimenti alle Camere. I partiti sono in disaccordo sui testi del governo che riguardano le liste pulite e le firme per la presentazione delle candidature. Per quanto riguarda il primo, la decisione del presidente della commissione Bilancio del Senato Antonio Azzolini (Pdl) di non dare il parere rischia di vanificare la delega al governo per vietare che si candidino condannati (a più di due anni di carcere).

Nella delega contenuta nel ddl anticorruzione si prevede infatti che i pareri delle commissioni competenti arrivino entro 60 giorni. Il Cdm dunque non ha potuto dare l'approvazione definitiva del decreto legislativo sull'incandidabilità dei condannati a cariche elettive e di governo, ma potrebbe essere all'ordine del giorno venerdì, ha annunciato il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri.



A Montecitorio, invece, la situazione si sblocca perché l'altro presidente della commissione Bilancio, Giancarlo Giorgetti (Lega) non dà il parere motivandolo con il fatto che non si registrano semplicemente "profili di natura finanziaria". In questo modo il testo può passare direttamente all'esame dell'Aula.



Più complicata la situazione per il decreto firme. Qui la guerra è del tutto contro tutti. Alla fine, dopo una giornata di "tira e molla" e di trattative più o meno segrete si decide di rinviare. In una conferenza dei capigruppo piuttosto animata si profila una possibile soluzione: un emendamento concordato da presentare in mattinata. Ma, allo stato, l'unico "contenuto" che potrebbe accontentare davvero tutti è quello di ridurre ulteriormente il numero delle firme da raccogliere. L'idea, lanciata da Roberto Zaccaria (Pd) e respinta in commissione, torna a girare con insistenza in serata.



Ma il punto, si spiega nel centrosinistra, è che i partiti non vogliono far sapere con tanto anticipo il nome dei candidati. "Il problema - si spiega nel Pd - è che si vergognano delle proprie liste. Ma anche La Russa deve raccogliere le firme. Basta con le leggi ad personam". Ed è proprio sull'emendamento "La Russa" che scoppia la bagarre. Non solo sembra "tagliato su misura per lui", dicono nel Pd, ma esonererebbe del tutto dalla raccolta firme anche Fli, Udc, Coesione nazionale e Popolo e territorio.



L'emendamento, firmato da Ignazio Abrignani (Pdl), prevede che non deve raccogliere firme chi, alla data del 20 dicembre, ha un gruppo parlamentare in uno dei due rami del Parlamento. E, ironizzano nel Pd, proprio in queste ore nasce il gruppo di "Centrodestra nazionale" di La Russa.