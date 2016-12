foto Ansa Correlati monti: non abbandonare strada riforme 19:39 - Pier Luigi Bersani è "curioso" di conoscere le decisioni di Mario Monti. Nell'attesa - prosegue - "dico che siamo stati lealissimi nei confronti del governo, francamente non avremmo immaginato che fosse nella contesa. Se fosse questa la scelta non avremmo difficoltà, ma non credo che sia positivo per l'Italia costruire formazioni politiche intorno a una persona". Il leader Pd si dichiara poi "disponibilissimo" a un confronto in tv con Berlusconi. - Pier Luigi Bersani è "curioso" di conoscere le decisioni di Mario Monti. Nell'attesa - prosegue - "dico che siamo stati lealissimi nei confronti del governo, francamente non avremmo immaginato che fosse nella contesa. Se fosse questa la scelta non avremmo difficoltà, ma non credo che sia positivo per l'Italia costruire formazioni politiche intorno a una persona". Il leader Pd si dichiara poi "disponibilissimo" a un confronto in tv con Berlusconi.

''Son curioso di sapere che cosa Monti deciderà ma in attesa dico: noi siamo stati lealissimi con Monti, francamente non avremmo immaginato che sarebbe stata una contesa, se è così non c'è nessuna difficoltà o problema.



L'unica cosa di principio - puntualizza a SkyTg24 - è che non credo che facciano bene all'Italia formazioni politiche intorno alle persone. Tre anni fa ho detto che non avrei mai messo il mio nome sul simbolo, le formazioni devono avere chiarezza, autonomia, devono essere guidate dalle persone e costruite intorno ai programmi e non alle persone''.



Quanto a Monti, il segretario Pd ribadisce che il suo ''rigore e competenza sono un punto di non ritorno ma dobbiamo cercare di mettere un po' di equità e di lavoro, perché il tema sociale è prioritario e fin qui è stato affrontato in modo insufficiente''.



Renzi sarà protagonista

Con Renzi "abbiamo un rapporto normalissimo, ormai le primarie sono finite", dice. "Ci siamo sempre detti: non chiudiamo queste primarie con accrocchi strani. Ognuno continua a fare il proprio mestiere e Renzi credo che vorra' essere e sarà protagonista", spiega il segretario del Pd. Bisogna "aggiungere forza alla nostra forza".



Pronto a duello tv con Berlusconi

"Dove c'è Berlusconi come non si può non esserci... Io sono disponibilissimo", afferma sull'ipotesi di un confronto televisivo con Silvio Berlusconi, avanzata questa mattina dallo stesso leader del Pdl.