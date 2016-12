Liste pulite, stop momentaneo (forse)

foto Da video 15:45 - Il Consiglio dei ministri di oggi, conferma il comunicato finale diffuso da Palazzo Chigi, "non ha potuto procedere all'approvazione del decreto legislativo in materia di incandidabilità perché non sono pervenuti tutti i prescritti pareri parlamentari". ''Stiamo aspettando il parere della commissione bilancio del Senato - ha detto il ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri - Appena lo abbiamo portiamo il provvedimento''. - Il Consiglio dei ministri di oggi, conferma il comunicato finale diffuso da Palazzo Chigi, "non ha potuto procedere all'approvazione del decreto legislativo in materia di incandidabilità perché non sono pervenuti tutti i prescritti pareri parlamentari". ''Stiamo aspettando il parere della commissione bilancio del Senato - ha detto il ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri - Appena lo abbiamo portiamo il provvedimento''.

"Non so niente. Posso solo ricordare che ci stavamo occupando della sessione di Bilancio". Gilberto Pichetto Fratin, senatore Pdl componente della commissione Bilancio del Senato, spiega cosi' l'impasse registrato in Cdm sul decreto 'liste pulite', al quale manca ancora il parere della commissione stessa, come confermato dal ministro Cancellieri. "La commissione si riunisce nel pomeriggio per i pareri", aggiunge il senatore Pdl.