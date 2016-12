foto LaPresse 16:13 - "Abbiamo presentato al Senato la richiesta di costituzione di un gruppo parlamentare". Lo ha affermato il leader degli ex An, Ignazio La Russa. La richiesta è giunta dopo il parere favorevole della commissione Affari Costituzionali della Camera sulla norma che prevede che non debba raccogliere le firme chi ha un gruppo in una delle due Camere al 20 dicembre. - "Abbiamo presentato al Senato la richiesta di costituzione di un gruppo parlamentare". Lo ha affermato il leader degli ex An, Ignazio La Russa. La richiesta è giunta dopo il parere favorevole della commissione Affari Costituzionali della Camera sulla norma che prevede che non debba raccogliere le firme chi ha un gruppo in una delle due Camere al 20 dicembre.

Il comitato dei Nove della commissione Affari costituzionali della Camera ha dato parere favorevole a un emendamento al decreto sulle elezioni ribattezzato da alcuni deputati "salva La Russa". Il testo prevede che non siano tenuti alla raccolta-firme per costituire nuovi gruppi quei partiti e quei movimenti politici che alla data di oggi abbiano gruppi parlamentari in almeno una delle due Camere.



Franceschini (Pd) denuncia un "colpo di mano"

Immediata la reazione del Pd. Dario Franceschini ha confermato che il Partito democratico non farà convertire il decreto elettorale se resterà l'emendamento che esenta dalla raccolta di firme i gruppi che si costituiscono entro oggi. "L'ultima vergogna. Nell'ultimo giorno di legislatura stiamo assistendo a un colpo di mano che dovrebbe portare, chi ha dato parere favorevole, a vergognarsi nel guardarsi allo specchio", ha dichiarato il presidente dei deputati democratici. Ricordando che l'operazione è stata sostenuta da Pdl, Lega, Fli e Udc, Franceschini ha accusato che è "tutto per preparare l'operazione interna al Pdl, con la scissione di La Russa".



"Il decreto non passerà"

"Abbiamo iscritto a parlare immediatamente tutti i deputati e il nostro relatore ha già rassegnato le dimissioni", ha proseguito Franceschini. Poi l'esponente Pd ha garantito l'approvazione della legge di stabilità ma, ha specificato: "il decreto taglia firme così emendato non passerà".



Bressa (Pd) si dimette da relatore dl firme alla Camera

Subito dopo il parere favorevole nel comitato dei Nove della commissione Affari costituzionali del cosiddetto emendamento "salva La Russa" al dl sulle firme per le liste elettorali, Gianclaudio Bressa (Pd), relatore del testo, ha annunciato le dimissioni in aula.



La Russa: "Decreto è regalo-truffa agli amici del Pd"

Ignazio La Russa è intervenuto successivamente attaccando governo e Pd, che ha accusato di non aver mantenuto la parola e aver modificato il decreto sulle firme "per fare un regalo a qualcuno e invece danneggiare altri. Questo decreto è una truffa", ha sentenziato. Il coordinatore del Pdl, intervenuto in aula alla Camera, ha avvertito: "Così come è adesso, il decreto non può nascere, né alla Camera né al Senato". "Chi si era fidato e non ha fatto il gruppo per tempo è rimasto fregato", ha accusato ancora La Russa. "E' stato fatto qualcosa a danno di qualcuno anche fuori dal Parlamento, parlo di Grillo e del gruppo della Destra a cui era stato detto che avrebbero avuto l'esenzione se avessero avuto un gruppo regionale. E' una truffa e cercherò di non farlo passare qui e al Senato".



Senato, nato "Centrodestra Nazionale"

Intanto, è nato in Senato "Centrodestra Nazionale", il gruppo che fa riferimento a Ignazio La Russa. Lo ha annunciato in aula il vicepresidente, Vannino Chiti. Come capogruppo c'è Maria Alessandra Gallone, vice capogruppo Achille Totaro e come tesoriere Pierfrancesco Gamba. Aderiranno al gruppo una decina di senatori provenienti dal Pdl.