Napolitano: l'Italia confermi la propria credibilità 16:28 - "Siamo solo all'inizio delle riforme strutturali. Occorrerà, anche per l'Italia migliorare ogni giorno". Lo ha detto il premier, Mario Monti, a Melfi, aggiungendo "che sarebbe irresponsabile dissipare i tanti sacrifici che gli italiani si sono assunti. Poi un accenno, importante, alla situazione dello stabilimento Fiat: "Quello che accade qui non è magico ma è emblematico della svolta possibile in Italia. E' quello che vorrei per il Paese". - "Siamo solo all'inizio delle riforme strutturali. Occorrerà, anche per l'Italia migliorare ogni giorno". Lo ha detto il premier, Mario Monti, a Melfi, aggiungendo "che sarebbe irresponsabile dissipare i tanti sacrifici che gli italiani si sono assunti. Poi un accenno, importante, alla situazione dello stabilimento Fiat: "Quello che accade qui non è magico ma è emblematico della svolta possibile in Italia. E' quello che vorrei per il Paese".

Sui sacrifici, Monti ha aggiunto, con una sorta di monito: "Potrebbero essere prontamente spazzati via facendo ripiombare il paese in uno stato nirvanico". "Ma - precisa il premier - mi sembra che l'Italia sappia rimboccarsi le maniche nonostante le difficoltà evidenti e che sappia guardare con ritrovata fiducia al futuro". - ''L'azione del governo è solo all'inizio anche se quella di questo governo è terminata''.



Tredici mesi fa ''l'Italia aveva febbre alta e non bastava un' aspirina'' ma una ''medicina amara non facile da digerire ma assolutamente necessaria per estirpare la malattia''. ''Sono proprio le riforme strutturali spesso promesse ma non mantenute'', spiega il premier. ''Quando 13 mesi fa ci è stata affidata dal Capo dello Stato e dal Parlamento la responsabilità di rimettere in carreggiata l'Italia, eravamo consapevoli dei sacrifici da richiedere agli italiani'', dice ancora Monti da Melfi.