Senato dà la fiducia sulla legge di stabilità

foto Ansa 14:09 - Il Senato ha votato la fiducia al governo sulla legge di stabilità. I sì sono stati 199, 55 i voti contrari e 10 gli astenuti. Il Cdm ha quindi approvato la nota di variazione al bilancio, a cui seguirà il voto al ddl bilancio. La manovra tornerà quindi alla Camera per il via libera definitivo.

L'ok definitivo potrebbe arrivare già venerdì 21 o sabato 22 dicembre. Una volta che il Parlamento avrà licenziato la legge di stabilità, Mario Monti salirà al Quirinale per dimettersi. A quel punto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, scioglierà le Camere.



Complice la fine della legislatura che ha proiettato i partiti in campagna elettorale, il Senato ha modificato gran parte del disegno di legge, introducendo numerosi interventi di spesa, spesso di lieve entità e microsettoriali. Lo stravolgimento del testo emerge in modo netto dal maxiemendamento sul quale i senatori hanno votato la fiducia: un unico articolo di 554 commi, 343 più 211 indicati come bis, ter e quater. Sul fronte delle coperture, invece, sembra emergere un piccolo miglioramento dei saldi.



La manovra, nella versione uscita dalla Camera, prevedeva per il prossimo anno che una quota di impieghi pari a 2,487 miliardi fosse finanziata attraverso un aumento del deficit. Quantificando le modifiche del Senato, il ministero dell'Economia scrive nel nuovo Allegato 3 che i saldi del prossimo anno migliorano di 152 milioni. La quota della manovra finanziata a deficit dovrebbe quindi scendere a circa 2,34 miliardi.