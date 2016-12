foto Ansa 12:09 - Intervenendo alla Farnesina, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, traccia un bilancio dell'anno passato guardando al futuro. "Il 2012 è stato un anno difficile - ha detto - il 2013 si presenta denso di incognite". Per Napolitano la sfida principale è quella di "consolidare e dispiegare l'alto tasso di rinnovata credibilità che l'Italia può vantare nel mondo". - Intervenendo alla Farnesina, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, traccia un bilancio dell'anno passato guardando al futuro. "Il 2012 è stato un anno difficile - ha detto - il 2013 si presenta denso di incognite". Per Napolitano la sfida principale è quella di "consolidare e dispiegare l'alto tasso di rinnovata credibilità che l'Italia può vantare nel mondo".

"Gli sforzi compiuti da governo e parlamento per il risanamento hanno evitato al nostro Paese il rischio di diventare un 'sorvegliato speciale' dell'Ue e dell'Fmi", ha proseguito il Capo dello Stato.



"Solo le forti misure prese da governo e parlamento, che impegnano tutti noi in un rinnovato sforzo collettivo di riforme strutturali, di risanamento dei conti pubblici e di rilancio della crescita, ci hanno evitato - ha detto - il rischio di scivolare in una condizione di 'sorvegliata speciale' dell'Unione e del Fondo Monetario Internazionale. Stiamo facendo questo sforzo ampiamente riconosciuto dai nostri partner, non solo europei, e dai mercati, per noi stessi e per le prossime generazioni, e in questo spirito dobbiamo portarlo avanti, non per soddisfare vincoli o dictat esterni".



"L'Italia sta contribuendo così e, sono sicuro, contribuirà ancora dopo il prossimo passaggio elettorale in un rinnovato contesto politico, ad una ripresa della fiducia verso l'Europa, verso l'euro, verso il processo di rafforzamento dell'unità e quindi del ruolo dell'Europa come soggetto globale".