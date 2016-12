foto LaPresse

- Silvio Berlusconi si dichiara disponibile a un "faccia a faccia in tv con Bersani o con Monti". Anzi, il leader del Pdl, intervenendo a "Radio anch'io", dice di essere "il primo a chiederlo. Se fatto con le regole giuste, credo sia una cosa molto positiva". In quanto all'ipotesi di una candidatura di Mario Monti si dice "sorpreso. Credo non sia nel suo interesse diventare da 'deus ex machina' un piccolo protagonista della politica".