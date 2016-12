foto Ansa Correlati Monti in campo, atteso l'annuncio

Berlusconi: appello agli indecisi

"I sondaggi fanno registrare un aumento di quattro punti, mi basta poter riparlare con gli elettori che ci diedero il 40% nel 2008". A parlare è il leader del Pdl, Silvi Berlusconi, intervenendo alla trasmissione "Radio anch'io". Sulle polemiche di questi giorni: "Gli uomini della sinistra hanno cominciato a inveire perché anche io vado in tv. Questa sinistra non cambia mai, usa sempre l'arma della disinformazione".

"Io sono stato a lungo assente dalla comunicazione e questo purtroppo ha favorito la discesa nei sondaggi del nostro movimento - ha spiegato il leader del Pdl -. Io non devo andare alla conquista di voti nuovi, mi basta tornare a parlare ai nostri elettori che si sono allontanati per colpa di un disincanto nei confronti della politica".



"Sorpreso se Monti scendesse in campo"

Commentando l'ipotesi di una candidatura di Mario Monti, Berlusconi ha detto: "Rimarrei sorpreso se ci fosse una partecipazione diretta di Monti alla campagna elettorale. Sono d'accordo con quanto detto da D'Alema, e forse è l'unica volta". "Credo non sia nell'interesse di Monti diventare da 'deus ex machina', un piccolo protagonista della politica, insieme ad altri piccoli protagonisti".



"I partitini di centro favoriscono la sinistra"

"La consistenza del centro - spiega Berlusconi - si assottiglia sempre più. I piccoli partitini del centro possono soltanto sottrarre voti al fronte moderato e anche così favoriscono la sinistra. Chiedo quindi agli elettori di concentrare il loro voto sull'unico movimento di centrodestra in grado di vincere le elezioni: il Popolo della Libertà". "La prima riforma che farò se andrò al governo - aggiunge - sarà l'eliminazione dell'Imu sulla prima casa. Per noia la casa è sacra e il pilastro delle famiglia per costruire il proprio futuro".



"Bene la nuova data delle elezioni"

Berlusconi ha quindi commentato l'ipotesi di slittamento del voto al 24 febbraio. "Non mi pare uno spostamento che possa essere considerato qualcosa di notevole. Va nella direzione di una migliore organizzazione delle elezioni. Inutile discutere perché è il Capo dello Stato che deve decidere".



"Sono il primo a chiedere un faccia a faccia con Bersani e Monti"

"Il faccia a faccia con Bersani e Monti? Sarei il primo a chiederlo. Sarebbe una cosa molto positiva", anche "se occorrerebbero regole precise, all'americana", continua il leader del Pdl. "Le uscite di Bersani confermano che quello del conflitto di interessi è un disco rotto. Nessuna delle mie televisioni va contro la sinistra, mentre alla Rai c'è un canale a favore della sinistra e La7, dalla mattina alla sera, fa trasmissioni contro di noi".



Lega, "senza alleanza salta intesa in Lombardia"

Nell'intervista si parla anche della corsa al Pirellone e del rapporto con la Lega. "Hanno deciso di presentare la candidatura di Maroni in Lombardia: è chiaro che questa candidatura per avere successo ha bisogno" dell'appoggio del Pdl, ma "è chiaro che non potrà esserci una alleanza in Lombardia senza un'alleanza nazionale. Ho rapporti personali con i vertici della Lega, con Maroni e Bossi che lucidissimo ieri mi ha telefonato - aggiunge - C'è stima e amicizia dopo 10 anni di collaborazione al governo".