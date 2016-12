foto Ansa 16:13 - Ormai non ci sono dubbi sulla sostanza ma solo sulla forma. Monti si candiderà premier di una coalizione di centro ma resta da valutare se con una lista unitaria 'pro-Monti' anche alla Camera (al Senato la scelta appare obbligata) come vorrebbe Casini ma non Montezemolo. L'alternativa è una sorta di federazione in cui le singole anime sarebbe unite dall'agenda e dal sostegno a Monti a Palazzo Chigi. Entro domenica l'annuncio e il programma. - Ormai non ci sono dubbi sulla sostanza ma solo sulla forma. Monti si candiderà premier di una coalizione di centro ma resta da valutare se con una lista unitaria 'pro-Monti' anche alla Camera (al Senato la scelta appare obbligata) come vorrebbe Casini ma non Montezemolo. L'alternativa è una sorta di federazione in cui le singole anime sarebbe unite dall'agenda e dal sostegno a Monti a Palazzo Chigi. Entro domenica l'annuncio e il programma.

Per quanto riguardo i nomi da candidare l'obbligo è rispettare i principi del decreto sulle liste pulite varato dall'esecutivo. Monti in ogni caso ha chiesto a tutti i leader dei moderati di impegnarsi in prima persona.



Anche a Pier Ferdinando Casini, Lorenzo Cesa, Luca Cordero di Montezemolo e Andrea Riccardi Mario Monti ha spiegato che prima del via libera sulla legge di stabilità e dello scioglimento delle Camere non ufficializzerà la decisione presa. Al momento non sono previsti ripensamenti, anche se fonti parlamentari sottolineano che da più parti c'è il tentativo di convincere il presidente del Consiglio a non scendere in campo. "Nessuna pressione, Monti farà sapere presto le sue decisioni", riferiscono da palazzo Chigi.



Il presidente del Consiglio si sta concentrando sul manifesto da presentare. Un'agenda in linea con l'attuale governo, riforme radicali per cambiare l'Italia e soprattutto per raccogliere i semi del lavoro fatto. Ovvero l'obiettivo è imprimere un'accelerazione sui provvedimenti in cantiere, dall'abbattimento del debito al taglio graduale dell'Irpef. Il Professore presenterà il programma e chiedera' anche ai riformisti del Pdl e del Pd di sottoscriverlo. "Vediamo chi sarà d'accordo e chi no", spiegano fonti ministeriali. "Nessuna discriminazione" verso i filomontiani del Pdl, dice per esempio Pier Ferdinando Casini.



Al momento gli esponenti del partito di via dell'Umiltà che guardano a Monti sono in contatto con le forze che si stanno aggregando al centro. Ma le sensibilità sono diverse, non tutti sono propensi a lasciare il partito di appartenenza. Alcuni malpancisti potrebbero unirsi con i 'fuoriusciti' del partito di via dell'Umiltà e formare anche un gruppo per evitare la raccolta firma.



Fini: mi candido in lista pro-Monti

"Sarò candidato anche nella prossima campagna elettorale". Lo ha annunciato il presidente della Camera, Gianfranco Fini, aggiungendo di non credere che "abbia senso stabilire un tetto ai mandati per la parte legislativa". "Sto lavorando - ha aggiunto - per la creazione di quello schieramento, coalizione o lista che si rifà all'azione del presidente Monti, auspicando che prosegua nella prossima le legislatura arricchendo l'agenda con altre riforme". "Personalmente ho espresso l'auspicio che Monti accetti di essere il capo della coalizione. Posizione identica è stata espressa da altri".