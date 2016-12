foto Ansa 19:30 - "Secondo noi si sarebbe dovuto votare un anno fa, quando si è instaurato il governo Monti, un governo di guardoni e non di professori. Prima si vota meglio è, purtroppo ci dobbiamo andare con questa legge elettorale". E' quanto affermato da Antonio Di Pietro in diretta a Tgcom24 intervistato da Federico Novella per Checkpoint. - "Secondo noi si sarebbe dovuto votare un anno fa, quando si è instaurato il governo Monti, un governo di guardoni e non di professori. Prima si vota meglio è, purtroppo ci dobbiamo andare con questa legge elettorale". E' quanto affermato da Antonio Di Pietro in diretta a Tgcom24 intervistato da Federico Novella per Checkpoint.

Sull'ipotesi di una candidatura di Monti, Di Pietro ha commentato: "Come tutti i cittadini può candidarsi, secondo me non lo farà perché è un opportunista capace di cogliere le occasioni. Perché mai dovrebbe fare il giocatore quando è arbitro? E' peggio di Zaratustra, si metterà con chi vince e andrà al Quirinale. Non profetizzo, ma dico che un finto arbitro andrà al Quirinale. Dopo un anno di governo non abbiamo altro che provvedimenti di compromesso".



Sulle alleanze che riguarderanno l'Idv, Di Pietro ha detto: "A fine legislatura c'è un rivoltamento totale, parlamentari alla ricerca della poltrona sicura. A chi ha lasciati l'Idv auguro una miglior fortuna. Staremo attenti con chi andremo alle elezioni. Noi vogliamo una coalizione alternativa al governo Monti. Bisogna guardare i programmi prima di allearsi. Col Pd le porte non sono chiuse, ma il Pd deve modificare la linea politica. Noi vogliamo rappresentare chi è contro le leggi del governo Monti, siamo l'univa forza politica che non ha votato la fiducia, così come sull'Ilva abbiamo detto no".



Di Pietro ha parlato anche della candidatura di Ingroia: "Preferisco Ingroia ai delinquenti. Non è una candidatura che deve scandalizzare, è una persona che ha servito il Paese. Ingroia non si candida per un partito, ma in nome della società civile. L'Idv sarà ben felice se Ingroia si candidasse e scioglierà la riserva venerdì sera a Roma. La sua candidatura significherebbe un ricambio generazionale e io sono disponibile a partecipare al cambiamento, senza però mettere il cappello a Ingroia".



Sulla scelta di levare il nome dal simbolo del partito ha aggiunto: "Il nome dal simbolo sarà tolto con il congresso dopo le elezioni. Sono troppo vecchio? Io non mi faccio il lifting. E' necessario che un partito possa camminare sulle proprie gambe senza ritornare sempre alla persona che l'ha fondato. Chi voterà alle prossime elezioni non era nemmeno nato quando ho fatto mani pulite".



Esprimendo un parere sui personaggi dell'attualità politica, ha detto: "Monti? E' una persona dell'apparato che si presenta per bene, ma fa per male. Bersani? Un concreto e un pragmatico, tanto che dopo aver preso atto del porcellum sta facendo lo gnorri per opportunismo sulla necessità della costruzione di una coalizione progressista. Ingroia? E' una persona che vuole realizzare da sé il proprio futuro. Berlusconi? E' un imprenditore che attraverso la televisione ha pensato di fare altro. Con mai pulite la cosa è cambiata. E' andato in Parlamento per farsi le leggi e non rispondere di quanto ha commesso. Si è rimesso in politica perché ha bisogno di completare qualche altra legge ad personam. Napolitano? Rispetto la sua funzione e il suo ruolo. Sta usando però due pesi e due misure. Non sono soddisfatto però di come ha fatto il Capo dello Stato. Beppe Grillo? Io e Beppe abbiamo preso strade diverse. Lui fa proteste io sto costruendo un'alternativa" Di Pietro ha anche fatto infine una previsione sul suo futuro fuori dalla politica: "Mio padre mi ha lasciato un'azienda agricola con una bella vigna. Me ne torno a fare il contadino"