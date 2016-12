Csm: toghe in politica? Partiti non le candidino

foto Ansa Correlati Ingroia "scende" in politica 19:35 - "Tutti si lamentano della discesa in campo politico dei magistrati. Il rimedio mi sembra semplice: i partiti non li candidino e li lascino a fare il loro mestiere". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Michele Vietti, dopo il voto che ha autorizzato l'aspettativa per motivi elettorali per l'ex procuratore aggiunto di Palermo, Antonio Ingroia. - "Tutti si lamentano della discesa in campo politico dei magistrati. Il rimedio mi sembra semplice: i partiti non li candidino e li lascino a fare il loro mestiere". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Michele Vietti, dopo il voto che ha autorizzato l'aspettativa per motivi elettorali per l'ex procuratore aggiunto di Palermo, Antonio Ingroia.

Vietti, commentando il voto del Plenum che ha autorizzato l'aspettativa per motivi elettorali a Ingroia, ha poi detto: "I collocamenti in aspettativa da parte del Csm non sono autorizzazioni discrezionali ai magistrati a candidarsi, ma atti dovuti che registrano la volontà di farlo".



"La visibilità di Ingroia - ha aggiunto Vietti - non ha certamente bisogno del contributo dei miei commenti".