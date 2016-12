Cancellieri: "Meglio votare il 24 febbraio" Napolitano prende atto: "Data più idonea"

foto Da video 18:59 - "Per motivi tecnici sarebbe meglio votare il 24 febbraio, anche se la macchina elettorale potrebbe essere già pronta per il 17". Lo ha scritto il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, in una lettera al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. A riferirlo lo stesso ministro intervenendo in commissione Affari costituzionali della Camera. - "Per motivi tecnici sarebbe meglio votare il 24 febbraio, anche se la macchina elettorale potrebbe essere già pronta per il 17". Lo ha scritto il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, in una lettera al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. A riferirlo lo stesso ministro intervenendo in commissione Affari costituzionali della Camera.

Napolitano: "Data più idonea"

Giorgio Napolitano affida a una nota diffusa dal Quirinale il suo commento all'intervento del ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, secondo cui il 24 febbraio sarebbe la data "più idonea" per votare, considerando anche la questione degli adempimenti necessari per consentire ai nostri connazionali all'estero di potersi esprimere. "Il Presidente della Repubblica - si legge nella nota - ha preso atto delle valutazioni sottoposte oggi alla sua attenzione dal ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri circa la complessità e delicatezza degli adempimenti tecnici connessi al voto degli italiani all'estero, che inducono a ritenere la data del 24 febbraio per lo svolgimento delle prossime elezioni politiche piu' idonea per agevolare il compimento di tutti gli adempimenti necessari".