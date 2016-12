Liste pulite, c'è l'ok delle commissioni Camera

foto LaPresse Correlati Liste pulite, il testo del dl 08:03 - Le commissioni Giustizia e Affari costituzionali della Camera hanno dato il via libera all'unanimità, con alcune osservazioni, al parere sul decreto attuativo delle liste pulite. Dopo l'ultimo passaggio in Consiglio dei ministri, potrà entrare in vigore prima della composizione delle liste per le elezioni politiche. - Le commissioni Giustizia e Affari costituzionali della Camera hanno dato il via libera all'unanimità, con alcune osservazioni, al parere sul decreto attuativo delle liste pulite. Dopo l'ultimo passaggio in Consiglio dei ministri, potrà entrare in vigore prima della composizione delle liste per le elezioni politiche.

Il decreto rende operativa la legge anti corruzione nella parte in cui introduce il divieto di candidarsi a coloro che sono stati condannati per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato. Parere favorevole era già stato dato dal Senato.



Forse già oggi l'ok definitivo del Cdm

Potrebbe tenersi già oggi pomeriggio, il Consiglio dei ministri nel quale dovrebbe esserci l'ultimo passaggio formale per il via libera al decreto attuativo delle norme sulle liste pulite. Potrebbe essere lo stesso Cdm che serve ad approvare la nota di variazione di bilancio dopo l'ok alla legge di stabilità.



Cancellieri: "Molto bene"

"Molto bene". E' il commento del ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, sul parere favorevole votato dalle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera al decreto del governo che introduce la norma sull'incandidabilità e sulla decadenza dalle cariche elettive dei condannati con sentenza passata in giudicato.