12:45 - "Indecorosi, incommentabili traccheggiamenti". Così Pier Luigi Bersani definisce l'atteggiamento del Pdl circa i tempi elettorali e l'approvazione della legge di stabilità. Dopo l'incontro con il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy, il segretario del Pd aggiunge: "Siamo in tempo per procedere entro la settimana". E, sul rapporto con il premier Monti, precisa: "Noi siamo sempre stati leali con il suo governo".

"Vedo da parte della destra - spiega - elementi di traccheggiamento proprio sulla legge di stabilità. Non si può subordinare questa legge ai propri interessi e calcoli di partito".



Imu, "le favole hanno stufato"

Bersani ha commentato anche la mossa di Berlusconi che ha annunciato che, in caso di vittoria, toglierà l'Imu. Il Pd, ha spiegato, su questo "aveva fatto una proposta diversa", ma "se uno si alza e fa il demagogo, dica dove trova 20 miliardi" perché "le favole hanno stufato".



"Non smantelleremo l'agenda Monti"

Van Rompuy non ha chiesto 'garanzie' sull'europeismo del Pd, ha spiegato Bersani, "non ho difficoltà a dire che la gente ci conosce, noi abbiamo portato l'Italia nell'Euro, siamo quelli lì, sulla nostra volontà di fare le riforme non si può dubitare. Ho sentito l'esigenza di dover illustrare le nostre intenzioni di dare continuità e spinta ulteriore alle posizioni europeiste dell'Italia, mantenendo e arricchendo gli impegni in una prospettiva di maggiore solidarietà". Il leader del Pd ha quindi sottolineato di "non voler smantellare l'agenda Monti".