foto Ansa Correlati Bersani: con Monti colloquio sereno

Colle: "Rammarico dimissioni Monti" 12:20 - Nessuna "tensione" o "frattura" tra Colle e il premier Monti. Lo precisa Giorgio Napolitano, in una lettera a "La Stampa" in cui sottolinea che la "temperatura dei colloqui" svoltisi in queste settimane non è affatto "gelida". Napolitano chiarisce che ogni decisione relativa al nuovo governo "nascerà dalle consultazioni post-elettorali con tutti i partiti". Intanto il premier ha rinviato la conferenza stampa di fine anno prevista per venerdì - Nessuna "tensione" o "frattura" tra Colle e il premier Monti. Lo precisa Giorgio Napolitano, in una lettera a "La Stampa" in cui sottolinea che la "temperatura dei colloqui" svoltisi in queste settimane non è affatto "gelida". Napolitano chiarisce che ogni decisione relativa al nuovo governo "nascerà dalle consultazioni post-elettorali con tutti i partiti". Intanto il premier ha rinviato la conferenza stampa di fine anno prevista per venerdì

"Come si fa - scrive il capo dello Stato - a dar l'impressione che io quasi non abbia indicato come causa della brusca accelerazione verso la fine della legislatura la decisione del PdL di considerare chiusa l'esperienza del governo Monti? E' di lì che sono scaturite le dimissioni del Presidente del Consiglio e l'ho detto ben chiaramente. Anche il dato oggettivo - non scelta da me voluta - della ormai prevedibile incombenza di aprire da presidente ancora in carica la fase della formazione del nuovo governo dopo le elezioni è stato impropriamente associato a mie peraltro ovvie considerazioni sulla diversità delle condizioni in cui mi troverò rispetto al novembre 2011".



"In particolare - prosegue il capo dello Stato, - il mio riferimento al ruolo che questa volta svolgeranno le forze politiche e al peso che avranno i risultati elettorali è stato arbitrariamente quasi tradotto nel preannuncio dell'incarico che darò ("a chi arriva primo") per formare il nuovo governo. Ma ogni decisione nascerà dalle consultazioni post-elettorali con tutte le rappresentanze politiche e dagli elementi che ne trarrò sul da farsi, non essendo vincolato ad alcuna ipotesi precostituita.



E non sono pochi - ricorda Napolitano - i precedenti che convalidano questo modello di comportamento dei presidenti della Repubblica".



Quattro liste per il Professore

I movimenti al centro - riportano le indiscrezioni dei quotidiani - prevedono una federazione di liste per Monti ormai definita: quattro listoni tra cui Udc e Fli, Montezemolo e i transfughi del Pdl. Oggi l'ex presidente della Ferrari dovrebbe annunciare infatti la lista di Italia Futura.