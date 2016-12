foto Ansa

- Allarme rosso per più di metà delle università italiane, a rischio default se nella legge di Stabilità non si troveranno 400 milioni. A lanciarlo è il ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo, che si dice "estremamente preoccupato dell'andamento dei lavori in Commissione Bilancio". Rispetto ai 400 milioni necessari per il funzionamento del sistema universitario, infatti, per Profumo "la disponibilità dimostrata è di soli 100 milioni".