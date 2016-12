foto LaPresse

20:45

- Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo sul decreto legge per l'Ilva, nel testo scaturito dal rinvio deciso per introdurre le modifiche chieste dalla commissione Bilancio per ovviare ai problemi di copertura. Nello scrutinio si sono registrati 421 voti favorevoli, 71 contrari e 24 astenuti. L'approvazione del dl, che poi dovrà andare al Senato, è in programma per domani mattina.