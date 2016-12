foto Tgcom24

19:45

- Silvio Berlusconi continua il "corteggiamento" della Lega in vista delle prossime tornate elettorali. "Penso che sarà con noi nella coalizione dei moderati, ne sono sicuro. Il contrario - spiega il leader del Pdl durante la registrazione di 'Porta a Porta' - sarebbe illogico e un disastro per l'Italia e non credo che per la Lega possa esserci un'altra soluzione se non un'alleanza con noi".