foto LaPresse Correlati Colle: "Rammarico dimissioni Monti" 18:44 - Slitta di altre 24 ore l'approdo in Senato della legge di Stabilità. Lo ha riferito il relatore Giovanni Legnini (Pd), al termine dei lavori della Commissione Bilancio. Quest'ultima tornerà a riunirsi con l'obiettivo di esaminare 200 emendamenti accantonati. Il rinvio ha scatenato forti polemiche. Il Pd accusa il Pdl di ostruzionismo: "Vogliono allungare la durata della legislatura anche solo per qualche giorno". Il Pdl: "Accuse infondate". - Slitta di altre 24 ore l'approdo in Senato della legge di Stabilità. Lo ha riferito il relatore Giovanni Legnini (Pd), al termine dei lavori della Commissione Bilancio. Quest'ultima tornerà a riunirsi con l'obiettivo di esaminare 200 emendamenti accantonati. Il rinvio ha scatenato forti polemiche. Il Pd accusa il Pdl di ostruzionismo: "Vogliono allungare la durata della legislatura anche solo per qualche giorno". Il Pdl: "Accuse infondate".

Tra le norme "passate" ci sono quella che proroga di 6 mesi (a giugno) lo stop agli sfratti e quella che proroga i contratti dei precari della pubblica amministrazione fino al 31 luglio. Ma a tenere banco è la questione del rinvio.



Franceschini: "Dal Pdl atteggiamento dilatorio"

"Chi assume un atteggiamento dilatorio se ne assume anche la responsabilità", attacca il capogruppo del Pd alla Camera, Dario Franceschini commentando le parole del capogruppo Pdl, Fabrizio Cicchitto, che ha chiesto più tempo alla Camera sia per esaminare la legge di Stabilità sia per varare il decreto sulla raccolta delle firme. "Penso che il Pdl punti ad allungare la durata della legislatura anche solo per qualche giorno", afferma Franceschini che aggiunge: "Se la legge di Stabilità arriva in ritardo qui alla Camera è perché, dopo l'annuncio di Monti, il Senato ha rallentato l'approvazione del provvedimento".



Gasparri: "Accuse assurde"

"Le accuse di Franceschini al presidente Schifani sono assurde. Non c'è stato alcun rallentamento, ma la giusta attenzione per un provvedimento complesso ed importante quale la legge di Stabilità. Franceschini venga al Senato e si renderà conto di cosa voglia dire lavorare seriamente nell'interesse del Paese", è la replica del presidente del gruppo Pdl al Senato, Maurizio Gasparri.



Anche Cicchitto ribadisce che da parte del suo partito non c'è stato nessuno ostruzionismo. "L'accusa di atteggiamento dilatorio è priva di fondamento. Non è vero che il Pdl tarda a far arrivare la legge di Stabilità alla Camera; le modifiche richieste al Senato erano bipartisan", precisa Cicchitto secondo il quale "da parte nostra non c'è alcun atteggiamento dilatorio, semmai di serietà".



Bersani: "Pdl non usi le Camere per i suoi problemi"

"Non possono usare il Parlamento, la legge di Stabilità per i loro problemi". Così il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, sulle possibili dilazioni del Pdl rispetto alla fine della legislatura.



Fini: "Tempi lunghi? Dipende dai gruppI"

"Dipende da come si comporteranno i gruppi. E' stata fissata una seduta in notturna per giovedì e venerdì. Il presidente della Camera più non può fare". Così rispondeo Gianfranco Fini ai cronisti se vi sia il rischio di tempi più lunghi rispetto a quelli previsti.



"Se i gruppi vogliono parlare diffusamente o non dare la deroga rispetto alle ventiquattro ore che da regolamento, in genere, distanziano la presentazione della questione di fiducia da parte del governo dalla votazione di questa".