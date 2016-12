Bersani: "Nessuna rottura con il premier Monti Deroghe? Solo il 3%, polemiche inaccettabili"

foto Ansa Correlati Pd, le facce dei "trombati" e dei "protetti"

14:44 - "E' stato un colloquio cordialissimo". Lo ha affermato ai giornalisti il segretario del Pd Bersani, respingendo così i rumors di una possibile rottura tra lui e Mario Monti, dopo l'incontro di ieri. Per quanto riguarda le deroghe concesse dalla direzione del Pd per partecipare alla primarie dei parlamentari, ha poi ribadito: "Non accetto critiche. Il nostro statuto parla del 10% di deroghe e noi abbiamo discusso di qualcosa che non è neanche il 3%".

"Con le primarie facciamo democrazia, e gli altri?"

Pier Luigi Bersani ha quindi respinto al mittente le critiche, esaltando il valore delle primarie per i parlamentari, decise dalla direzione del Pd: "Siamo gli unici a fare una cosa che non si è mai fatta né in Italia né in Europa. Gradiremmo essere seguiti con un po' di simpatia, visto che stiamo facendo democrazia. Si chiedesse agli altri cosa intendono fare, visto che il Parlamento è un'istituzione di tutti".



"Mai così tante donne nelle liste"

E ancora: "Noi da soli non possiamo risolvere come si scelgono i deputati". Il segretario del Pd ha poi descritto come ''splendida'' la riunione della direzione: "Abbiamo inserito tante novità, quella che mi piace di più è la certezza di un numero di donne in Parlamento, che non c'è mai stato in un gruppo politico".



"Preincarico dal Colle? Alfano ama le battute"

Bersani ha poi scherzato su una dichiarazione del segretario del Pdl, Angelino Alfano, secondo cui nel suo discorso alle alte cariche dello Stato per le festività di fine anno il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. avrebbe di fatto dato un "preincarico" di governo al leader Pd. "Alfano ama le battute, è allegro", ha commentato Bersani.



Resta l'attesa per la decisione di Monti

Nei giorni scorsi il segretario del Pd, candidato premier del centrosinistra, aveva bocciato l'ipotesi di un impegno elettorale di Monti. Per il Pd, una tale ipotesi farebbe venire meno il ruolo di garanzia che il premier ha avuto finora e potrebbe avere in futuro. Monti ha detto che scioglierà le riserve nei prossimi giorni. Intanto, si avvicina lo scioglimento del Parlamento, e lo stesso governo giudica probabile un voto a metà febbraio.