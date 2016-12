Mario Monti visita Marco Pannella

foto Tgcom24 Correlati Pannella lascia la clinica

22:38 - Il premier Mario Monti ha fatto visita al leader radicale Marco Pannella nella clinica dove è ricoverato. Pannella, visibilmente provato per il lungo digiuno di fame e sete, aveva nel pomeriggio di ieri lasciato la clinica, contro il parere dei medici, salvo poi farvi ritorno in serata, accogliendo le richieste dei sanitari e del mondo politico. Monti ha affermato: "L'ho trovato lucido e combattivo".

A Radio Radicale, a chi gli chiedeva di sospendere lo sciopero della fame e della sete, Pannella ha risposto deciso: "Non accetto il ricatto di chi dice 'molla'. Molla cosa? Per vivere io? Certo che voglio vivere, ma cosa mollo? Cinque, dieci milioni di processi? Non dipende da me...". Il leader radicale ha quindi ringraziato il premier, Mario Monti, per la visita di questa mattina, una "accettazione della non violenza", l'essere andato "per cercare di comprendere che cosa vogliamo. Dico al presidente del Consiglio grazie perché sei venuto".



"Bevo se Saviano e Vasco si candidano"

Pannella ha quindi lanciato un appello a Roberto Saviano e Vasco Rossi: se lo scrittore e la rockstar si candideranno nelle liste di "Amnistia Giustizia Libertà", il leader radicale berrà. "Se dichiari che ti candidi nelle liste , io bevo", ha detto Pannella rivolgendosi ai due.



La solidarietà di Riccardi

"Sono profondamente vicino a Marco Pannella che sta conducendo una battaglia doverosa contro le disumane condizioni in cui si trovano a vivere i detenuti nelle carceri italiane". Lo afferma il ministro per la Cooperazione internazionale e l'Integrazione Andrea Riccardi, ricordando di essersi "battuto, purtroppo senza successo, per arrivare ad una legislazione che estenda le misure alternative al carcere per i tossicodipendenti".