Berlusconi a Quinta Colonna 08:37 - Bersani parla, Monti tace e prende appunti. Questo il retroscena, raccontato dal quotidiano Repubblica, dell'incontro avvenuto tra il leader del Pd e il premier. "Se scendi in campo lo scontro è inevitabile", questo il sunto del pensiero bersaniano trovandosi di fronte a un Monti che non aveva ancora sciolto la riserva su una sua possibile candidatura che ormai sembra prossima, quasi inevitabile. - Bersani parla, Monti tace e prende appunti. Questo il retroscena, raccontato dal quotidiano Repubblica, dell'incontro avvenuto tra il leader del Pd e il premier. "Se scendi in campo lo scontro è inevitabile", questo il sunto del pensiero bersaniano trovandosi di fronte a un Monti che non aveva ancora sciolto la riserva su una sua possibile candidatura che ormai sembra prossima, quasi inevitabile.

Probabilmente sabato Monti uscirà allo scoperto, dopo le dimissioni. Lì si saprà se ci sarà una lista con il suo nome o una lista collegata a lui. Bersani ha tentato in ogni modo a convincere il professore a creare un'agenda programmatica da tirare fuori dopo le elezioni. Il Pd sa che la figura di Monti è necessaria per l'Europa e vorrebbe quindi coinvolgerlo anche in un governo a trazione centrosinistra.



Monti invece analizza i sondaggi e prepara un documento che i partiti alle prossime elezioni potranno fare loro per arrivare a un Monti bis con un consenso popolare. "Il lavoro che abbiamo fatto deve continuare, ancora non so come", avrebbe detto il premier a un suo ministro.



L'ira di Napolitano: "Il premier lo scelgo io"

Sullo sfondo c'è poi il Quirinale. Le parole dette da Napolitano, quel "il prossimo presidente del consiglio lo sceglierò io, mio malgrado", altro non sono che un avvertimento a tutte le forze in campo, compreso Monti. Sarà il partito che vincerà le elezioni a raccogliere il testimone del professore per cercare di formare un esecutivo. Ma ci sarà davvero un vincitore? O il parlamento sarà parcellizzato dai partiti vecchi e nuovi che stanno nascendo? Una mano a questi ultimi è arrivata proprio dal governo, il decreto che ha dimezzato il numero di firme da raccogliere per potersi presentare al voto aiuta certo il Movimento 5 Stelle ma anche forze centriste e di destra come la lista Montezemolo-Riccardi o il movimento di La Russa. Insomma, non è detto che la scelta che dovrà prendere Napolitano tra qualche mese sarà, suo malgrado, così semplice.