Le prossime elezioni regionali in Molise e Lombardia si svolgeranno insieme alle politiche. Lo ha stabilito il Consiglio dei ministri, che auspica che venga seguito lo stesso esempio anche per le regionali in Lazio.

Dopo l'appello del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, il governo approva il decreto legge in vista delle elezioni politiche del 2013, nell'ottica del "necessario contenimento della spesa e del rispetto del principio dell'election day". La data verrà fissata successivamente, dopo che il Presidente della Repubblica avrà sciolto le Camere. Si parla del 17-18 o del 24-25 febbraio.



Dimezzate le firme necessarie per presentare una lista

Il Consiglio dei ministri ha varato anche un decreto legge che dimezza l numero delle firme necessarie per la presentazione delle liste alle prossime elezioni politiche. La riduzione è aumentata del 60% per i partiti costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle due Camere. Nei giorni scorsi da tante forze politiche non rappresentate in Parlamento - il Movimento 5 Stelle di Grillo in testa - si erano levate proteste per l'alto numero di firme da raccogliere (120mila) in poco tempo - e con le festività di mezzo - a causa della fine accelerata della legislatura. E Napolitano giovedì aveva inviato una lettera a Monti per sollecitare i passi burocratici "al fine di agevolare le forze politiche nella raccolta delle firme per il deposito dei simboli e delle candidature".