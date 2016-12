Berlusconi: "Votate per i due partiti più grandi"

- Per fare le riforme necessarie e' necessario cambiare la Costituzione dando al premier poteri che ora non ha. Lo ribadisce Silvio Berlusconi intervistato da 'Quinta colonna' su Rete 4. "Bisogna -ha detto- che un partito da solo abbia la maggioranza in Parlamento e per fare questo bisogna che gli italiani non votino con voto frazionato ma devono concentrarsi su due partiti maggiori".

L'ex premier ha anche ribadito la promessa di dimezzare il numero dei perlamentari e di abolire l'Imu. "Stiamo studiando quattro misure - ha detto Berlusconi- che ripianeranno il gettito dell'Imu". L'ex presidente del Consiglio ha anche garantito che "l'80% dei candidati al Parlamento saranno persone che non hanno mai fatto politica, con il 50% che arrivera' dal mondo delle imprese e del lavoro mentre il 25-30% verra' dal mondo dell'arte e della cultura. Tutti firmeranno un patto del parlamentare in cui garantiranno di votare il dimezzamento dei membri del Parlamento e di non candidarsi per due legislature.

Parole dure poi contro la Germania che con ''la sua egemonia ed il suo egoismo'' ha imposto politiche austere all'Europa portando ad un aumento delle tasse e contro lo spread ''una congiura politico-mediatica''. Il Cavaliere non svela le carte sulle trattative con la Lega e non commenta la decisione di La Russa di dar vita ad un nuovo soggetto politico. Infine, coglie poi l'occasione per chiedere ''scusa'' ai suoi elettori per non ''aver modernizzato il Paese. Ero in buona fede - dice - ma nessuno al mio posto avrebbe potuto fare quello che non ho fatto io''.