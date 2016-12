foto LaPresse 19:39 - "Stasera annunciamo che l'intenzione già nota di dar vita ad un movimento di centrodestra viene confermata. In accordo con il Pdl per correre in coalizione". Queste le parole di Ignazio La Russa, coordinatore del Pdl che, nel corso di Porta a Porta, ufficializza la nascita di un nuovo movimento che si alleerà con Berlusconi, in vista delle prossime elezioni. Un'iniziativa che smuove le acque, una volta di più, dell'area dei moderati. - "Stasera annunciamo che l'intenzione già nota di dar vita ad un movimento di centrodestra viene confermata. In accordo con il Pdl per correre in coalizione". Queste le parole di Ignazio La Russa, coordinatore del Pdl che, nel corso di Porta a Porta, ufficializza la nascita di un nuovo movimento che si alleerà con Berlusconi, in vista delle prossime elezioni. Un'iniziativa che smuove le acque, una volta di più, dell'area dei moderati.

''Ieri - dice Ignazio La Russa - c'è stato l'appuntamento di un movimento parallelo degli amici Meloni, Crosetto, Rampelli, Cossiga, un movimento che ha bisogno ancora di qualche ora per poter insieme a noi dare vita ad un movimento autonomo che non sara' composto solo da ex An. Il nome non sarà necessariamente centrodestra nazionale. L'intenzione è quella di dare più forza al centrodestra''. Uno strappo da destra quindi? Un modo per distinguersi in vista della tornata elettorale? Staremo a vedere.



Poi una stoccata al governo dei tecnici, e alla sua guida: ''Tutti hanno dimenticato le dichiarazioni di Monti quando ottenne la fiducia dai gruppi parlamentari. Se Monti ora vuole continuare con la politica scenda in campo e decida di candidarsi. Oggi i cittadini si trovano con la tassa sulla casa e la 13esima in fumo. Capisco chiedere i sacrifici ai cittadini ma i sacrifici chiesti non sono stati in maniera equa''.