Napolitano: "Rammarico per dimissioni Monti" "Finale di legislatura è stato troppo brusco"

Elezioni, la Lega prende tempo sulle alleanze 18:11 - Anche se si va verso lo scioglimento delle Camere "con una lieve anticipazione rispetto alla scadenza naturale", "brusca è stata di certo l'accelerazione impressa" dall'annuncio delle dimissioni del premier Mario Monti. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, parlando al Quirinale. Per la fine del governo il Capo dello Stato ha espresso il suo "rammarico" e la sua "preoccupazione". - Anche se si va verso lo scioglimento delle Camere "con una lieve anticipazione rispetto alla scadenza naturale", "brusca è stata di certo l'accelerazione impressa" dall'annuncio delle dimissioni del premier Mario Monti. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, parlando al Quirinale. Per la fine del governo il Capo dello Stato ha espresso il suo "rammarico" e la sua "preoccupazione".

"Speravo in una conclusione costruttiva"

Il Capo dello Stato, nel saluto alle alte cariche dello Stato, ha poi ribadito: "Avevo rivolto un invito ad una costruttiva conclusione della legislatura nella convinzione del grande e decisivo valore per l'Italia della continuità e stabilità, spesso trascurato nella storia repubblicana". Per le riforme istituzionali, ha aggiunto, "è stata un'altra legislatura perduta. Mio malgrado toccherà a me dare l'incarico al nuovo governo" visto che la legislatura si è interrotta in anticipo.



"Imperdonabile il no alla riforma elettorale"

Napolitano ha quindi affrontato il nodo della mancata riforma della legge elettorale. "E' stato grave fallire la prova", ha detto, nonostante il "forte, motivato e tenace richiamo" arrivato da più parti. La causa, ha chiarito, è da ricercare nelle "peggiori logiche conflittuali dei partiti" e che "nessuno potrà fare a meno di darne conto ai cittadini".



Ai partiti: "Non bruciate la fiducia riconquistata dal Paese"

I giudizi sui risultati ottenuti dal governo Monti "possono legittimamente divergere" nel "fuoco della battaglia elettorale", ha affermato il Capo dello Stato, che tuttavia "mette in guardia" le forze politiche per evitare che "quel in fuoco polemico non si bruci il recupero di fiducia nell'Italia che si è manifestato negli ultimi tempi in Europa, nella comunità internazionale e negli stessi, pur poco trasparenti, mercati finanziari".



"Serve una nuova stagione di rigore"

Napolitano ha anche affermato: "Serve una nuova stagione di rigore e un nuovo slancio di laboriosità e unità". Per il Presidente della Repubblica "serve un lavoro di lunga lena" e i "prossimi 5 anni sono un tempo congruo per il cambiamento e le riforme che servono all'Italia". E' necessario, ha aggiunto, "il più netto e forte impegno a promuovere crescita e occupazione, che viene sollecitato dall'Italia come da altri Stati membri dell'Ue".



"Superare le divisioni sindacati-imprese"

Il Capo dello Stato ha poi rivolto un appello al "superamento di dannose divisioni" alle forze rappresentative del mondo del lavoro e dell'impresa. Un appello, ha detto Napolitano nel suo discorso alle alte cariche dello Stato, che deve portare a un impegno comune "per l'elevamento della produttività e competitività".



"Abusi indegni di denaro pubblico"

"Il tema dei costi ovvero del finanziamento della politica, e quello connesso dei trattamenti riservati ai parlamentari, hanno formato oggetto di decisioni discutibili ma non trascurabili e da non sottovalutare, la cui eco è stata però soverchiata dal clamoroso esplodere di indegni abusi di danaro pubblico commessi da numerosi eletti nei Consigli regionali", ha sottolineato Napolitano. "È rimasta ancora in larga parte da percorrere - ha aggiunto - e non solo sotto il profilo della moralità, la strada di una riqualificazione dei partiti politici".



"Con il voto la parola tornerà alla politica"

Con le elezioni che si avvicinano è chiaro come "si stia per tornare ad una naturale riassunzione da parte delle forze politiche del proprio ruolo, e sulla base del consenso che gli elettori accorderanno a ciascuna di esse", proprio su quella base "poggeranno le valutazioni del Capo dello Stato", ha ricordato Napolitano. E, quindi, "i partiti tornino a riassumere il loro ruolo".



Ai magistrati: "Andate avanti fino in fondo"

Rivolgendosi ai magistrati di tutta Italia, da Palermo alle grandi città del Nord, Napolitano ha detto: "Andate avanti e fino in fondo, con rigore, nel rispetto delle regole e delle competenze, e nel rispetto dell'equilibrio dei poteri. Siamo così, limpidamente, al vostro fianco".