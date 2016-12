Maroni: no a Monti e a Berlusconi premier

- "No a Monti e no anche a Berlusconi candidato premier". Lo ha detto il segretario della Lega Nord Roberto Maroni da Mantova. Maroni ha sottolineato: "Abbiamo difficoltà di dialogo con il Pdl perché non sappiamo bene chi sia l'interlocutore". Spunto polemico contro la magistratura: "Non credo nei complotti - ha continuato -, ma mi domando perché si indaghi solo adesso, e solo su noi del centrodestra, quando la legge sui rimborsi risale al 1972".

Pero' non basta per un leghista dire che ha rispettato la legge, per noi vale un codice etico piu' restrittivo rispetto alla legge''. La dichiarazione di Maroni è legata a a una domanda sull'indagine in Regione sui rimborsi ai gruppi consiliari di Lega e Pdl.

In realtà, la Lega si prende ancora tempo per valutare la questione delle alleanze in vista delle regionali e delle politiche dopo il vertice fra Roberto Maroni e Silvio Berlusconi ad Arcore. E' stata infatti annullata la conferenza stampa prevista oggi, in un primo momento, dopo il Consiglio federale. Per Maroni ci sarebbe "bisogno ancora di qualche giorno" per non interrompere il dialogo avviato con il Pdl. Nell'incontro di Arcore, Maroni avrebbe rinnovato la richiesta leghista di un ritiro della candidatura a premier di Berlusconi. Un compromesso potrebbe essere trovato se Berlusconi facesse il leader della coalizione e si trovasse un accordo su un candidato premier gradito anche alla Lega. Durante la riunione del massimo organo esecutivo del Carroccio, diversi avrebbero espresso perplessità sulla corsa solitaria in questo momento delicato, dopo l'inchiesta sui rimborsi dei gruppi consiliari del Pirellone, che ha coinvolto Lega e Pdl.Il segretario federale della Lega e Silvio Berlusconi si dovrebbero incontrare nuovamente prima della fine della settimana, probabilmente venerdì, dopo che Mario Monti avrà sciolto la riserva riguardo a una sua eventuale discesa in campo. Ogni decisione sul futuro dell'alleanza è stata dunque rimandata in attesa di un pronunciamento del premier sul suo futuro politico.Nel corso del consiglio federale della Lega c'è stata "una approfondita discussione sulla situazione politica, al termine della quale lo stesso consiglio federale ha dato ampio mandato al segretario Roberto Maroni di gestire la questione delle alleanze alla luce degli sviluppi del quadro politico che ci saranno entro la fine di questa settimana". E' quanto riferito al termine della riunione in via Bellerio in una nota che dà anche conto dell' approvazione "all'unanimità del nuovo simbolo per le elezioni politiche".Intanto non si placa il pressing del fronte moderato su Mario Monti che, dopo l'incontro di ieri al Quirinale con il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, sembra orientato a varare proprie liste alle elezioni. Il presidente dell'Udc, Rocco Buttiglione, ribadisce il no ai populismi ed ipotizza che il premier possa chiarire il suo futuro politico "dopo il 20 dicembre".